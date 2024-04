Atletica, Diamond League Suzhou 2024: programma, orari, tv, streaming, chi parteciperà

Sabato 27 aprile andrà in scena la seconda tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Appuntamento a Suzhou per il secondo evento in Cina dopo quello di apertura andato in scena sabato scorso a Xiamen. Si preannuncia grande spettacolo, con tantissimi fuoriclasse pronti a mettersi in grande mostra e a scaldare i motori in vista degli appuntamenti più importanti di questa intensa stagione agonistica.

L’Italia spera in una grande prestazione da parte di Mattia Furlani, stella di una gara di salto in lungo che prevede la presenza anche di Marquis Dendy, Tajay Gayle, Carey McLeod, William Williams. Lo svedese Armand Duplantis, freschissimo del nuovo record del mondo di salto con l’asta (6.24 metri), cercherà un nuovo squillo. Nel salto in alto nuova sfida tra il qatarino Mutaz Essa Barshim, il neozelandese Hamish Kerr e lo statunitense Shelby McEwen. Sui 100 metri nuovo confronto tra gli statunitense Christian Coleman e Fred Kerley. Ci sarà Sha’Carri Richardson sui 200 metri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della seconda tappa della Diamond League di atletica, che si disputerà sabato 27 aprile a Suzhou (Cina). L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 13.00; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW dalle ore 13.00; in diretta live testuale su OA Sport dalle ore 11.30.

CALENDARIO DIAMOND LEAGUE A SUZHOU

Sabato 27 aprile

11.32 Lancio del disco (femminile, non valido per la Diamond League)

11.45 Salto in lungo (femminile)

12.20 Getto del peso (femminile)

12.29 5000 metri (femminile, non valido per la Diamond League)

12.31 Salto con l’asta (maschile)

12.35 Salto in alto (maschile)

13.04 400 metri (femminile)

12.16 Tiro del giavellotto (femminile)

13.18 100 metri (maschile)

13.28 3000 siepi (femminile)

13.39 Salto in lungo (maschile)

13.49 1000 ostacoli

14.00 800 metri (maschile)

14.14 200 metri (femminile)

14.27 5000 metri (maschile)

14.53 110 ostacoli

PROGRAMMA DIAMOND LEAGUE SUZHOU: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 13.00, gratis e in chiaro; Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 13.00, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 13.00, gratis; Sky Go e NOW dalle ore 13.00, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport dalle ore 11.30.