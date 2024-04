Arrampicata sportiva, Laura Rogora primeggia in qualifica. Otto azzurri avanzano in Coppa del Mondo

A Wujiang (Cina) si è aperta la seconda tappa della Coppa del Mondo 2024 di arrampicata sportiva. Spazio alle qualificazioni del lead, dove Laura Rogora svetta al comando dopo aver raggiunto il top in due occasioni (2.45). L’azzurra si trova al vertice a pari merito con la fuoriclasse slovena Janja Garnbret (reduce dal sigillo nel boulder) e la cinese Zhilu Luo.

La portacolori dell’Esercito ha staccato il biglietto per la semifinale insieme a Giorgia Tesio (22ma), mentre Camilla Moroni, reduce dal secondo posto nel boulder a Keqiao, è la prima delle escluse (27ma). Promossi anche Stefano Ghisolfi (15mo) e Filip Schenk (19mo), in un turno preliminare comandato dai giapponesi Soranto Anraku e Taisei Homma, dallo statunitense Colin Duffy e dal britannico Tony Roberts (due top a testa).

Nello speed, invece, si registra il nuovo record del mondo per mano dello statunitense Samuel Watson, capace di un superbo 4.79. Matteo Zurloni è ottimo quinto in 5.09 e così il Campione del Mondo accede al tabellone a eliminazione diretta insieme a Ludovico Fossali (14mo in 5.23). Tra le donne sono state promosse Beatrice Colli (nona, 7.10) e Giulia Randi (16ma, 7.25).