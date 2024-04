Arrampicata sportiva, i convocati per la tappa di Wujiang di Coppa del Mondo: spazio a lead e speed

La Coppa del Mondo 2024 di arrampicata sportiva si è aperta in quel di Keqiao (Cina) con le prime gare del boulder che hanno visto Camilla Moroni salire subito sul podio arrivando seconda e aprire alla grande questa nuova annata.

In questo fine settimana si volterà però pagina e a Wujiang, sempre in Cina, ci sarà spazio per l’apertura della stagione per quanto riguarda lead e speed. Nel lead maschile saranno protagonisti per i colori italiani Giorgio Tomatis, Marcello Bombardi, Filip Schenk e Stefano Ghisolfi. Curiosità ci sarà soprattutto per Schenk, che ha chiuso in crescendo il 2023 con un settimo posto nel boulder&lead agli Europei di Laval.

Nel lead al femminile ci saranno invece Giorgia Tesio, Laura Rogora e Camilla Moroni. Proprio Moroni arriva sulla scorta del podio che ha aperto la stagione. Ambizioni anche per Rogora che nella scorsa stagione in Coppa del Mondo è entrata per due volte in top 10 nel lead.

Per quanto riguarda invece la velocità, al maschile ci saranno Alessandro Boulos, Gian Luca Zodda, Luca Robbiati, Ludovico Fossali e Matteo Zurloni. Zurloni riparte il suo percorso in vista di Parigi dopo la splendida vittoria ai Mondiali, mentre Fossali è sempre stato competitivo a livello internazionale. Al femminile saranno invece presenti Giulia Randi e Beatrice Colli.