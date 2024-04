America’s Cup, Alinghi svela la barca nel cuore della notte. Nel solco di New Zealand, in attesa di Luna Rossa

Alinghi ha svelato l’AC75 con cui parteciperà alla prossima edizione della America’s Cup, la competizione sportiva più antica al mondo. Il sodalizio svizzero, che ha già alzato al cielo la Vecchia Brocca nel 2003 e nel 2007, torna a disputare la prestigiosa manifestazione velica dopo una lunga assenza. La compagine del patron Ernesto Bertarelli ha mostrato la barca in un evento serale presso la base di Port Vell (a Barcellona), all’interno di un evento molto glamour e ricco di luci artificiali, tra musica e fumi scenici.

Tanti lustrini che non aiutano di certo a capire i segreti più intimi dello scafo con cui la formazione sponsorizzata da Red Bull e con equipaggio completamente elvetico (come da regolamento) cercherà di dire la sua nella Louis Vuitton Cup (il torneo degli sfidanti contro Luna Rossa, American Magic, Ineos Britannia, Orient Express) per meritarsi il diritto di disputare il Match Race contro Team New Zealand, a cui bisognerà cercare di strappare la Coppa America.

A un primo sguardo, come riportano i recon ufficiali della competizione (sono le “spie” in comune tra le varie squadre), si notano una prua rovesciata e una profonda chiglia centrale, probabilmente pensata per adattarsi alle condizioni di onda che animeranno Barcellona tra agosto e ottobre. Senza troppi misteri, ma questo era già chiaro alla vigilia, si è seguita un’evoluzione progettuale della barca con cui Team New Zealand ha trionfato tre anni fa ad Auckland. Non c’è una grande volumetria della parte alta della prua, lo spazio dedicato all’equipaggio sui due lati va ad esaurirsi verso la poppa.

Va ricordato che ogni sodalizio può costruire soltanto un AC75, dunque quella presentata ieri sarà l’unica barca a disposizione di Alinghi per l’evento: non saranno ammesse nuove creazioni e rifacimenti massivi. Il varo della barca avrà luogo nei prossimi giorni. Luna Rossa varerà il proprio scafo nella giornata di sabato 13 aprile alle ore 13.00 presso il molo Ichnusa di Cagliari.