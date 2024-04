A che ora Berrettini-Munar, ATP Marrakech 2024: programma, tv, streaming

Sarà la giornata degli italiani quella di domani nell’ATP 250 di Marrakech, in Marocco: i quattro match degli ottavi di finale in programma vedranno in campo altrettanti azzurri: Matteo Berrettini, in tabellone con il ranking protetto, affronterà l’iberico Jaume Munar.

Prima di lui sul Centrale giocheranno, a partire dalle 13.00 italiane, Lorenzo Sonego contro l’indiano Sumit Nagal e Flavio Cobolli contro il russo Pavel Kotov, mentre dopo Berrettini sarà la volta di Fabio Fognini contro il serbo Laslo Djere.

La diretta tv del torneo ATP di Marrakech 2024 di tennis sarà affidata a Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Now e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO ATP MARRAKECH 2024

Mercoledì 3 aprile – Center Court

Dalle ore 13.00 italiane

Lorenzo Sonego (Italia, 4) – Sumit Nagal (India) – Diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

A seguire

Flavio Cobolli (Italia, 8) – Pavel Kotov (Russia) – Diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

A seguire

Matteo Berrettini (Italia, PR) – Jaume Munar (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

A seguire

Fabio Fognini (Italia, Q) – Laslo Djere (Serbia, 1) – Diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

PROGRAMMA ATP MARRAKECH 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Sky Go, Now, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.