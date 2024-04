WTA Charleston 2024: Cocciaretto rimonta Bogdan e vince all’esordio

Dopo quasi due ore e mezza di battaglia, Elisabetta Cocciaretto stacca il biglietto per il secondo turno del WTA di Charleston. La marchigiana ha superato in rimonta in tre set la rumena Ana Bogdan, numero 66 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-2 1-6 7-6. Adesso l’azzurra affronterà la bielorussa Vika Azarenka, testa di serie numero dodici e che ha usufruito di un bye al primo turno.

Una partita nella quale Cocciaretto è stata bravissima a recuperare per due volte un break di svantaggio nel terzo set. L’azzurra ha faticato tanto al servizio, commettendo cinque doppi falli e avendo basse percentuali sia con la prima e soprattutto con la seconda, appena il 39% dei punti vinti con questo colpo.

L’equilibrio della partita si spezza quasi subito, con il break nel terzo game di Bogdan. La rumena scappa sul 4-1 e poi sul 5-2, tenendo il servizio ai vantaggi. Nell’ottavo game Cocciaretto si trova sotto 0-40, annulla due set point, ma al terzo deve capitolare, con Bogdan che vince il primo set per 6-2.

Il secondo set è completamente diverso dal primo ed è un monologo dell’azzurra. Cocciaretto strappa subito il servizio in apertura all’avversaria e raddoppia il break nel terzo gioco, scappando sul 4-0. La marchigiana ottiene un altro break ancora nel settimo game e conquista la seconda frazione per 6-1

Nonostante un secondo set dominato, Cocciaretto parte malissimo nel terzo, subendo il break in apertura. La marchigiana, però, riesce a reagire nel sesto game, ottenendo il controbreak. Purtroppo nel game successivo Bogdan torna avanti nuovamente di un break, strappando addirittura a zero il servizio all’italiana. Cocciaretto, però, non molla e proprio all’ultima occasione riesce a recuperare ancora il break di svantaggio e pareggia sul 5-5. Il set si decide al tie-break dopo che l’azzurra ha avuto anche un match point. Succede di tutto nel tie-break perché Cocciaretto si porta sul 3-0, poi va sotto 5-3, rimonta, ha un match point sul 6-5 e poi va a chiudere per 8-6, centrando una bella vittoria in rimonta.