WTA Bogotà, Sara Errani si impone in due set contro Yulia Starodubtseva e approda agli ottavi

Missione compiuta per Sara Errani. La nostra portacolori (n.117 del mondo) si è imposta nel primo turno del WTA250 di Bogotà (Colombia) con il punteggio di 6-2 7-6 (5) contro l’ucraina Yulia Starodubtseva (n.136 WTA) in 1 ora e 47 minuti di partita.

Una prestazione di grande consistenza per Sarita che, sull’amata terra battuta, ha fatto vedere le solite qualità di grande lottatrice. Negli ottavi di finale l’azzurra giocherà contro la spagnola Sara Sorribes Tormo (testa di serie n.3).

Nel primo set, dopo aver salvato una palla break nel terzo game, Errani ha cambiato decisamente passo. Mettendo profondità nelle sue risposte, Sara ha guadagnato campo e ha preso il controllo delle operazioni. Sono arrivati due break nel sesto e ottavo game a far calare il sipario sul 6-2.

Nel secondo set l’ucraina ha reagito e tentato una fuga, portandosi avanti due break. Errani però, ancora una volta, non si è data per vinta e nel consueto valzer del break nel circuito femminile è riuscita a trascinare la sua rivale al tie-break. In questo caso, la nostra portacolori ha fatto la differenza e al terzo match-point ha concluso.

Leggendo le statistiche, il dato emblematico è il 70% dei punti vinti dall’italiana in risposta alla seconda della sua avversaria. Con questa efficienza Sarita ha posto le basi del suo successo.