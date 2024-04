A che ora Berrettini-Kecmanovic a Montecarlo: programma, ordine di gioco, streaming. Occhio al meteo

Dopo una sola giornata di pausa, Matteo Berrettini si appresta a scendere nuovamente in campo domani per il primo atto del Masters 1000 di Montecarlo 2024. Il romano, reduce dal trionfo in quel di Marrakech, vuole dare continuità al suo periodo positivo e proverà dunque a fare strada anche nel torneo monegasco nonostante un debutto complicato contro Miomir Kecmanovic.

Il serbo, attualmente numero 66 del ranking mondiale, non è di certo uno specialista della terra rossa ma resta comunque un avversario ostico da non sottovalutare. Un solo precedente tra i due, sul cemento outdoor, vinto in lotta da Kecmanovic agli ottavi di Indian Wells 2022 per 6-4 al terzo set. In palio un posto al secondo round contro la testa di serie n.9 del seeding Grigor Dimitrov.

La sfida tra Matteo Berrettini e Miomir Kecmanovic, valevole come primo turno del Masters 1000 di Montecarlo in programma sul centrale non prima delle ore 12.30, verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go, Now e Tennis TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della partita con aggiornamenti costanti in tempo reale. Attenzione però al meteo, perché le previsioni non sono incoraggianti per la giornata di domani.

CALENDARIO BERRETTINI-KECMANOVIC A MONTECARLO

Martedì 9 aprile

Non prima delle ore 12.30 Matteo Berrettini-Miomir Kecmanovic – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

In precedenza, alle ore 11.00, si giocherà sul campo centrale il match De Minaur-Wawrinka.

DOVE VEDERE IN TV BERRETTINI-KECMANOVIC

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, Now, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.