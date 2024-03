WTA San Diego 2024: Yastremska out, avanti con fatica Vekic e Pavlyuchenkova

Si è chiuso il quadro dell’allineamento ai quarti di finale del torneo WTA 500 di San Diego, ormai (quasi) ultima spiaggia prima dell’avvicinamento generalizzato all’accoppiata Indian Wells-Miami. Andiamo a vedere quanto accaduto tra la sera e la notte italiana.

A piazzare il principale colpo è la russa Anna Blinkova, in grado di eliminare l’ucraina Dayana Yastremska, numero 5 del seeding, per 7-6(6) 6-2. Si tratta anche dell’unico match che non ha avuto una prosecuzione al terzo set. Per lei ci sarà l’USA Jessica Pegula, numero 1 del seeding.

La questione più difficile, però, tocca ad Anastasia Pavlyuchenkova. La russa, numero 4 del seeding, si salva (è il caso di dirlo) con la cinese Xinyu Wang, che si divora un vantaggio di 6-4 4-0 dopo aver vinto 16 punti su 17 all’inizio del secondo set. Il problema, per lei, è che poi si ribalta tutto e il punteggio diventa 4-6 7-6(5) 6-2 a favore dell’attualmente più quotata avversaria. Prossimo ostacolo l’ucraina Marta Kostyuk.

Anche Emma Navarro corre un importante rischio: l’americana, numero 3 del seeding, sfrutta il fatto che la ceca Katerina Siniakova, nel parziale decisivo, cala nettamente e riesce a imporsi per 6-3 3-6 6-1. Per lei l’australiana Daria Saville, ufficialmente proveniente dalle qualificazioni, ma praticamente non certo una che appartiene al mondo dei tabelloni cadetti.

Continua a cercare di far emergere il proprio talento Marina Stakusic, la diciannovenne che in Billie Jean King Cup aveva stupito tutti. Stavolta va vicina al colpo contro Donna Vekic, ma la croata riesce a tenere e a vincere per 6-4 3-6 6-3. Prossimo confronto quello con la britannica Katie Boulter.