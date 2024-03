ATP Acapulco 2024, risultati 29 febbraio: le semifinali saranno Draper-de Minaur e Ruud-Rune

Si sono completati nella prima mattina italiana i quarti di finale del torneo di singolare maschile dell’ATP 500 di Acapulco: in Messico il tabellone, ormai privo di italiani, si è allineato alle semifinali, che saranno Draper-de Minaur e Ruud-Rune.

L’impresa di giornata la firma l’australiano Alex de Minaur, che rimonta e batte l’ellenico Stefanos Tsitsipas, eliminato con lo score di 1-6 6-3 6-3. Per il tennista oceanico nel penultimo atto ci sarà la sfida con il britannico Jack Draper, che liquida il serbo Miomir Kecmanovic col punteggio di 6-2 6-2.

Nella parte bassa del tabellone vittoria in rimonta anche per il norvegese Casper Ruud, che ribalta la contesa con lo statunitense Ben Shelton, piegato con il punteggio di 6-7 (7) 6-4 6-4, ed in semifinale affronterà il danese Holger Rune, che elimina il tedesco Dominik Koepfer, regolato con lo score di 7-6 (2) 7-6 (0).

ATP 500 ACAPULCO – RISULTATI 29 FEBBRAIO

Jack Draper b. Miomir Kecmanovic 6-2 6-2

Alex de Minaur b. Stefanos Tsitsipas 1-6 6-3 6-3

Casper Ruud b. Ben Shelton 6-7 (7) 6-4 6-4

Holger Rune b. Dominik Koepfer 7-6 (2) 7-6 (0)