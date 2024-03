WTA Indian Wells, Lucia Bronzetti parte forte e liquida Frech con una prova di sostanza

Sfatato il tabù Indian Wells. Lucia Bronzetti vince il suo primo match sul cemento californiano riuscendo ad avere la meglio della polacca Magdalena Frech con il punteggio di 6-2 6-4. La tennista numero 53 al mondo si garantisce così il secondo turno con l’ucraina Anhelina Kalinina.

Inizio sprint della venticinquenne di Rimini, che in una partita quasi giocata allo specchio, contro un’avversaria assai simile a lei, inizia immediatamente ad aggredire lo scambio a furia di risposte laser. Il break immediato lascia intuire parecchio, anche se la polacca torna immediatamente in equilibrio sembra non averne tra prima traballante e dritto. Altro strappo nel quarto gioco per il 4-1 e Lucia conduce comodamente, fino a strappare nuovamente il servizio all’avversaria: è 6-2 in 35 minuti.

Lucia appare assai più centrata e a suo agio negli scambi, mentre la polacca inizia piano piano a centrare qualche traiettoria insidiosa in più. Ci sono occasioni da una parte e dall’altra, Frech inizia ad impensierire l’azzurra. Ma i break non arrivano, Lucia appare più in difficoltà e deve salvarsi cinque volte tra quinto, settimo e nono gioco. Ma nel decimo gioco l’azzurra sferra l’attacco decisivo, rompendo l’equilibrio e chiudendo la partita.

Prova sostanziosa dell’azzurra con la prima di servizio, con cui vince 23 dei 29 scambi totali. Soprattutto riesce a salvare sei palle break su sette totali, cinque nel secondo set, approfittando anche di una resa in battuto di French di poco superiore al 50%>