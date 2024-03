WTA Indian Wells, Jasmine Paolini è in una nuova dimensione! Batte ancora Kalinskaya e vola agli ottavi!

Prosegue il momento magico di Jasmine Paolini, che batte nuovamente Anna Kalinskaya e si guadagna un biglietto per gli ottavi di finale del WTA 1000 di Indian Wells. Proprio come a Dubai, anche oggi con la russa è stata una battaglia, ma alla fine l’azzurra si è imposta con il punteggio di 6-3 3-6 6-4 dopo poco più di due ore di gioco.

Kalinskaya ha commesso addirittura dieci doppi falli, molti dei quali in momenti decisivi dell’incontro. Dall’altra parte Paolini è stata decisamente più solida, vincendo il 69% dei punti quando ha servito la prima ed il 55% con la seconda.

Il match parte con il break di Paolini nel secondo game e l’immediato controbreak di Kalinskaya. Si continuano ad alternare vincenti, ma anche errori vistosi. Nel settimo gioco la russa ha una palla break, ma la spreca malamente con un errore di rovescio. Kalinskaya commette dei disastri anche nel game successivo e Paolini sfrutta subito l’occasione, togliendo il servizio all’avversaria. L’azzurra ottiene il break e poi chiude il primo set sul 6-3.

Jasmine ha subito due palle break in apertura di secondo set, ma la russa riesce a salvarsi. Kalinskaya offre un’altra occasione all’azzurra nel terzo game, ma ne esce ancora con una buonissima seconda sulla riga. Purtroppo le chance mancate sono tante da Paolini, che nell’ottavo game concede una palla break e su questa arriva l’errore di rovescio della toscana. Kalinskaya chiude 6-3 anche lei il secondo set.

Si sente la tensione in questo terzo set. L’equilibrio viene spezzato da Kalinskaya con il break nel quinto gioco, ma la reazione di Paolini è immediata e arriva nel game successivo con il controbreak del 3-3. La toscana tiene comodamente i suoi turni di servizio successivi e nel decimo game succede veramente di tutto. Jasmine non sfrutta due match point (sul secondo sbaglia un rovescio comodo a campo aperto), ma sul terzo la russa spara in rete il rovescio e Paolini chiude sul 6-4 e può alzare le braccia al cielo.

Negli ottavi di finale la tennista toscana affronterà la russa Anastasia Potapova, numero 33 della classifica mondiale, che ha superato in due set l’argentina Nadia Podoroska. Paolini parte con i favori del pronostico e può davvero puntare ad entrare tra le migliori otto anche ad Indian Wells.