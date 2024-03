WTA Indian Wells, Elisabetta Cocciaretto subito ko: Peyton Stearns si impone in due set

Brutta sconfitta per Elisabetta Cocciaretto al debutto del WTA 1000 di Indian Wells. La statunitense Peyton Stearns ha la meglio in maniera netta sul cemento californiano con un 6-3 6-2 consumatosi in poco più di 90 minuti, in cui l’azzurra è stata protagonista di qualche errore di troppo.

Si ripartiva dal 40 pari del primo gioco e l’azzurra ha immediatamente una palla break che non riesce a sfruttare. Ma è lei la prima a perdere il servizio nel quarto game. Nonostante la padrona di casa abbia più potenza da fondo, concede qualcosa ed in un durissimo quinto gioco Elisabetta riesce a strapparle il servizio alla quarta occasione. La fatica si fa però sentire e l’azzurra ricambia immediatamente il favore senza colpo ferire. Stearns va a servire per il set, Cocciaretto ha due palle per rimettere la frazione in piedi ma non le sfrutta, dovendo abdicare in quasi un’ora.

L’aver perso la prima frazione fa uscire dal match l’azzurra, che pare in campo per onore di firma. Tanti errori, troppi, che la portano immediatamente sotto con uno 0-3 pesante. Elisabetta si scuote, ha la forza di recuperare uno dei due break, ma Stearns è meno fallosa e più coraggiosa, rimettendo immediatamente le distanze e portando a casa la partita con poca fatica.

Brutta resa al servizio per Cocciaretto, che chiude con il 48% di prime (16/33) ed un pessimo 29% con la seconda (4/14), che la costringe a concedere nove palle break, senza mai riuscire a salvarsi fino in fondo.