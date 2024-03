WTA Indian Wells 2024: Swiatek agli ottavi, con lei anche Paolini. Il grande ritorno di Wozniacki e Kerber

Sono andati a formarsi gli ottavi di finale della parte alta del tabellone del WTA 1000 di Indian Wells. Tra le migliori sedici sul cemento californiano ci sarà anche una fenomenale Jasmine Paolini. La tennista toscana continua nel suo momento magico, battendo ancora una volta la russa Anna Kalinskaya, proprio come nella finale di Dubai. L’azzurra si è imposta dopo una battaglia di oltre due ore con il punteggio di 6-3 3-6 6-4. Adesso ci sarà un’altra russa dall’altra parte della rete, Anastasia Potapova, numero 33 del mondo, che ha dominato contro l’argentina Nadia Podoroka con un duplice 6-1 in una ora di gioco.

Prosegue il cammino anche della numero uno del ranking Iga Swiatek. La polacca si prende la rivincita sulla ceca Linda Noskova, che l’aveva battuta a sorpresa proprio al terzo turno degli Australian Open. Questa volta non c’è match perchè Swiatek si impone con un perentorio 6-4 6-0 ed ora affronterà negli ottavi di finale la kazaka Yulia Putintseva, che ha superato l’americana Madison Keys per 6-4 6-1.

Un torneo di Indian Wells che vede il grande ritorno ad alti livelli di Caroline Wozniacki ed Angelique Kerber. Le due ex campionesse Slam, tornate nel circuito dopo la maternità, si sfideranno per un posto nei quarti di finale. La danese ha superato l’americana Katie Volynets in tre set per 6-2 4-6 6-0, in quello che è al momento il suo miglior torneo in stagione. Dall’altra parte c’è una Kerber che, prima di questa settimana, aveva vinto solo una partita nel 2024 (quella in United Cup contro Tomljanovic) e che nella notte italiana ha sconfitto per 6-4 7-5 la russa Veronika Kudermetova per 6-4 7-5.

Agli ottavi anche un’altra veterana del circuito come Anastasia Pavlyuchenkova. La russa si è imposta in rimonta sulla brasiliana Beatriz Haddad Maia dopo una battaglia di oltre due ore e mezza di gioco con il punteggio di 2-6 6-4 6-3. Negli ottavi la numero 26 del mondo affronterà l’ucraina Marta Kostyuk, che ha usufruito del ritiro della ceca Marketa Vondrousova.

WTA INDIAN WELLS 2024 (11 MARZO)

Swiatek (Pol) b. Noskova (Cze) 6-4 6-0

Putintseva (Kaz) b. Keys (Usa) 6-4 6-1

Paolini (Ita) b. Kalinskaya (Rus) 6-3 3-6 6-4

Potapova (Rus) b. Podoroska (Arg) 6-1 6-1

Kerber (Ger) b. Kudermetova (Rus) 6-4 7-5

Wozniacki (Den) b. Volynets (Usa) 6-2 4-6 6-0