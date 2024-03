WEC, Porsche vince la 1812km del Qatar, 5° posto per AF Corse Ferrari. Top5 per Rossi in LMGT3

Porsche vince la 1812km del Qatar, prima prova del FIA World Endurance Championship 2024. Il marchio di Stoccarda ottiene l’affermazione nella top class firmando una splendida tripletta, Kevin Estre/Laurens Vanthoor/André Lotterer #6 svettano davanti a Phil Hanson/Callum Ilott/Norman Nato (Hertz JOTA Porsche #12) ed a Matt Campbell/Michael Christensen / Frédéric Makowiecki con la seconda Porsche 963 ufficiale. Ferrari ottiene il quinto posto assoluto con la vettura privata di AF Corse, Cadillac completa al quarto posto.

Porsche, Ferrari e Peugeot hanno fatto la differenza nelle prime fasi del FIA WEC 2024. I tedeschi, presenti in pole con l’auto #5 di Michael Christensen, hanno dovuto inchinarsi a Miguel Molina (Ferrari AF Corse #50) e successivamente anche a Nico Mueller (Peugeot TotalEnergies #93) . L’elvetico ha disputato uno stint perfetto, l’ex protagonista del DTM per Audi Sport ha preso le redini della competizione dopo 17 serrate tornate.

Porsche e Peugeot hanno allungato con l’auto #5 e con la vettura #93, mentre Ferrari ha perso progressivamente terreno dopo una penalità per aver toccato la linea bianca ad ingresso pit road. La 499P #50 è stata costretta ad inseguire insieme alla gemella #51, in crisi dopo un contatto ed un successivo danno al posteriore.

Laurens Vanthoor #6, dopo aver beffato Nico Mueller #93 nel traffico delle auto più lente, ha preso il largo, il belga ha successivamente ceduto il volante a Kevin Estre. Ottimo ritmo in ogni caso per Peugeot, squadra che aggiornerà sensibilmente la propria 9X8 a partire dalla 6h di Imola che commenteremo a metà aprile.

Porsche Penske Motorsport #6 ha continuato ad amministrare la scena con una ventina di secondi nei confronti di Peugeot #93. Hertz JOTA Porsche #12 è rimasta nell’ombra occupando il terzo posto, mentre le Ferrari e Toyota hanno iniziato a battagliare per un piazzamento in Top5 contro la seconda Porsche ufficiale e la riconoscibile Cadillac #2.

Il finale non ha cambiato dalla prima posizione la Porsche #6 targata Penske Motorsport nonostante un contatto con un doppiaggio in curva 4. La direzione gara non ha sanzionato il marchio teutonico che ha potuto tornare a festeggiare nel FIA WEC interrompendo un digiuno che durava dalla 6h del COTA (USA) del 2017,

Porsche vince con la vettura #6, Hertz JOTA #12 e la seconda unità ufficiale del costruttore di Weissach si allineano nell’ordine approfittando anche di un danno nel finale da parte della Peugeot #93. I transalpini si sono infatti dovuti arrendere a soli due giri dalla fine, la 9X8 era virtualmente in seconda piazza.

Cadillac Racing #2 conclude in quarta posizione, AF Corse Ferrari #83 si ferma in quinta davanti a Toyota GR #7, Peugeot #93, Ferrari AF Corse #50, Alpine Endurance Team #35 e Toyota GR #8. Delusione per i giapponesi che non inserivano almeno un prototipo sul podio dalla 6h di Silverstone del 2018.

4° posto al debutto nel FIA WEC in LMGT3, invece, per Valentino Rossi. Il #46 di WRT BMW ha sfiorato il podio piazzandosi alle spalle dell’Aston Martin #777 di D’Station Racing. Alex Malykhin/Joel Sturm /Klaus Bachler hanno firmato il successo a meno di un mese dalla vittoria nell’Asian Le Mans Series, gli alfieri di Manthey Pure Rxcing Porsche #92 si sono meritatamente imposti davanti a Ian James/Daniel Mancinelli/Alex Riberas (Heart of Racing Team Aston Martin #27).

Prossima prova a Imola a metà aprile.

CLASSIFICA FINALE 1812KM QATAR FIA WEC

1 6 FIN Hypercar H 1 Porsche Penske Motorsport ESTRE, Kévin Porsche 963 335 38.578 36.648 34.989 33.345 31.819 30.255 1:45.386 1:40.592 306.82 11

2 12 PIT Hypercar H 2 Hertz Team JOTA ILOTT, Callum Porsche 963 335 33.297 33.297 37.142 36.597 34.014 33.486 30.982 30.200 1:42.138 1:40.795 307.69 10

3 5 FIN Hypercar H 3 Porsche Penske Motorsport CAMPBELL, Matt Porsche 963 335 34.396 1.099 37.057 36.275 34.042 33.290 31.354 30.183 1:42.453 1:39.748 308.57 11

4 2 PIT Hypercar H 4 Cadillac Racing BOURDAIS, Sébastien Cadillac V-Series.R 334 12.200 38.122 36.907 34.284 33.739 30.928 30.517 1:43.334 1:41.625 305.08 9

5 83 PIT Hypercar H 5 AF Corse YE, Yifei Ferrari 499P 334 27.089 14.889 37.539 37.048 34.355 33.980 31.358 30.572 1:43.252 1:41.699 307.69 10

6 7 PIT Hypercar H 6 Toyota Gazoo Racing DE VRIES, Nyck Toyota GR010 – Hybrid 334 1:21.883 54.794 37.753 36.999 35.002 33.816 31.524 30.899 1:44.279 1:42.233 305.95 10

7 93 RUN Hypercar H 7 Peugeot TotalEnergies VERGNE, Jean-Eric Peugeot 9X8 334 1:37.146 15.263 1:22.278 36.840 1:26.857 33.778 1:40.321 30.553 4:29.456 1:41.441 309.46 10

8 50 FIN Hypercar H 8 Ferrari AF Corse NIELSEN, Nicklas Ferrari 499P 333 11.060 37.472 36.924 34.463 33.840 31.287 30.536 1:43.222 1:41.595 305.08 11

9 35 PIT Hypercar H 9 Alpine Endurance Team MILESI, Charles Alpine A424 333 48.463 37.403 37.922 37.024 34.653 34.022 31.640 30.872 1:44.215 1:42.042 309.46 9

10 8 FIN Hypercar H 10 Toyota Gazoo Racing HIRAKAWA, Ryo Toyota GR010 – Hybrid 333 57.646 9.183 37.519 37.038 34.509 33.981 31.440 30.829 1:43.468 1:42.553 304.23 10