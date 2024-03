WEC, FP3 1812km Qatar: Cadillac e Porsche in vetta alla vigilia delle qualifiche

Cadillac e Porsche si collocano al comando della classifica generale alla vigilia delle qualifiche della 1812km del Qatar, prima prova del FIA World Endurance Championship. Alex Lynn #2 svetta con l’auto americana, il britannico ha preceduto l’australiano Matt Campbell #5 ed il connazionale Callum Ilott (Hertz JOTA Porsche #12) dopo l’ultima sessione di prove libere del fine settimana.

Laurens Vanthoor (Porsche #6) e Stoffel Vandoorne (Peugeot #94) si inseriscono alle spalle della Top3, i due belgi si sono classificati davanti alla Ferrari #83 di AF Corse ed alla prima delle due 499P ufficiali. La prima vettura è stata portata in sesta piazza dal cinese Yifei Ye, la seconda da Antonio Giovinazzi. Toyota GR resta leggermente attardata rispetto all’auto di Maranello, BMW continua ad inseguire in compagnia di Lamborghini e di Alpine.

Alex Riberas, invece, è stato il migliore in LMGT3 con la riconoscibile Aston Martin Vantage AMR EVO #27 di Heart of Racing. Lo spagnolo si è posizionato davanti alle due Ferrari 296 GT3 di Vista AF Corse, mentre dobbiamo scendere in nona posizione per trovare Valentino Rossi (WRT BMW #46).

Alle 14.00 le qualifiche ufficiali in vista della 1812km (10 ore) che commenteremo nella giornata di domani. Per la prima volta vi saranno due turni per ogni singola classe, i migliori 10 di ogni categoria si contenderanno infatti la pole nella specifica Q2.

CLASSIFICA FP3 FIA WEC 1812KM QATAR

1 2 FIN Hypercar H 1 Cadillac Racing BOURDAIS, Sébastien Cadillac V-Series.R 24 37.512 36.961 33.767 33.734 30.642 29.972 1:41.921 1:40.667 294.28 2

2 5 FIN Hypercar H 2 Porsche Penske Motorsport CHRISTENSEN, Michael Porsche 963 30 0.180 0.180 37.401 36.737 34.183 33.862 30.878 30.248 1:42.462 1:40.847 299.17 3

3 12 FIN Hypercar H 3 Hertz Team JOTA NATO, Norman Porsche 963 29 0.454 0.274 38.093 37.043 34.359 33.938 30.671 30.140 1:43.123 1:41.121 299.17 3

4 6 FIN Hypercar H 4 Porsche Penske Motorsport LOTTERER, André Porsche 963 29 0.489 0.035 37.223 37.141 34.101 33.674 38.190 30.337 1:49.514 1:41.156 300.00 4

5 94 FIN Hypercar H 5 Peugeot TotalEnergies DI RESTA, Paul Peugeot 9X8 27 0.509 0.020 37.632 36.905 34.567 33.740 31.405 30.434 1:43.604 1:41.176 302.52 2

6 83 FIN Hypercar H 6 AF Corse SHWARTZMAN, Robert Ferrari 499P 29 0.545 0.036 37.961 37.034 34.636 33.841 37.922 30.186 1:50.519 1:41.212 300.84 3

7 51 FIN Hypercar H 7 Ferrari AF Corse PIER GUIDI, Alessandro Ferrari 499P 30 0.659 0.114 37.824 37.056 34.879 33.710 31.030 30.449 1:43.733 1:41.326 301.68 2

8 93 FIN Hypercar H 8 Peugeot TotalEnergies MÜLLER, Nico Peugeot 9X8 26 0.715 0.056 37.603 36.865 34.841 33.676 31.067 30.696 1:43.511 1:41.382 300.00 3

9 7 FIN Hypercar H 9 Toyota Gazoo Racing KOBAYASHI, Kamui Toyota GR010 – Hybrid 29 0.868 0.153 37.671 37.214 34.416 33.783 31.169 30.518 1:43.256 1:41.535 301.68 2

10 50 FIN Hypercar H 10 Ferrari AF Corse FUOCO, Antonio Ferrari 499P 27 1.219 0.351 37.824 37.140 34.787 34.027 30.990 30.719 1:43.601 1:41.886 297.52 3