Volley femminile, Scandicci riparte da Chieri: 3-1 alle piemontesi e Champions dimenticata, obiettivo secondo posto

La Savino del Bene Scandicci sceglie il modo migliore per dimenticare in fretta l’eliminazione dalla Champions: la squadra di Barbolini batte 3-1 in trasferta la Reale Mutua Fenera Chieri quinta in classifica e resta in corsa per la conquista del secondo posto nella regular season. Prestazione solida della formazione toscana che, pur concedendosi qualche pausa qua e là (una è costata la sconfitta nel terzo set) è riuscita a mettere sotto un Chieri piuttosto falloso che ha comunque gettato in campo tanta voglia di lottare, sulle ali dell’entusiasmo per la conquista della finale di Cev Cup.

Spettacolare la prima frazione di gioco con le due squadre che restano vicinissime fino al 20-19. A fare la differenza sono i 5 errori commessi da Chieri che spianano la strada alla vittoria della squadra toscana che, nel momento decisivo, non sbaglia (un solo errore in battuta) e riesce a distanziare le padrone di casa fino al 25-22 che regala l’1-0.

In avvio di secondo set è Antropova a salire in cattedra con due ace e diversi attacchi vincenti. La Savino del Bene scatta avanti 6-3 e 10-7. Scandicci alza ulteriormente l’asticella nella parte centrale del set e per Chieri c’è poco da fare con le toscane che scattano avanti fino al 18-12. Le piemontesi provano a reagire, ritrovano il cambio palla nel finale del set ma si devono arrendere con il punteggio di 25-19.

Nel terzo parziale le piemontesi mettono da subito in difficoltà le ospiti scattando avanti 6-1 ma Scandicci sembra non risentire della situazione di svantaggio ed è già in parità a quota 9. Si procede punto a punto fino al nuovo strappo di Chieri che si porta avanti 20-17 con Zakchaiou e l’errore di Antropova ma Scandicci non molla ed è nuovamente lì, in parità a quota 21. Il terzo break di Chieri è quello decisivo: l’errore di Zhu in pipe e il primo tempo di Zakchaiou allungano il match: 25-22 per la Fenera Reale Mutua.

Cambia di nuovo tutto in avvio di quarto set con Scandicci che ritrova immediatamente la concentrazione e vola sull’8-3 mettendo alle corde la formazione di casa. Le ospiti restano avanti fino all’11-5, poi subiscono la rimonta di Chieri che si porta fino al 13-12. Ancora un’accelerazione della squadra toscana nella parte centrale del set che porta la Savino del Bene avanti 19-15. Chieri non molla e Omoruyi riporta le piemontesi a -2 sul 21-19. Antropova prende per mano le sue e dalla zona dei 9 metri fa la differenza nel finale regalando a Scandicci cinque match ball (24-19). Al quarto tentativo ci pensa Ruddins a mettere a terra il pallone del 25-22 che regala i 3 punti alle toscane.

per Chieri 26 i punti della top scorer Ekaterina Antropova ma da segnalare anche i 17 punti di Carol e i 12 di Zhu. Per le padrone di casa 19 i punti di Skinner, 14 punti a testa per Zakchaiou e Grobelna, 10 punti di Omoruyi.