Volley femminile, penultima di A1 con intrecci fra zona playoff e salvezza! Che volata tra Scandicci e Milano per il secondo posto

Griglia playoff e lotta per la salvezza: a due giornate dalla fine della regular season si gioca in quasi tutti i campi con questi obiettivi da centrare. Lotta per il secondo posto, per il sesto e per la terz’ultima piazza tengono destissima l’attenzione degli appassionati e pochissimi sono i verdetti già emessi finora.

Un sabato ricco di incontri, ben quattro, tutti molto interessanti, quello di domani, 16 marzo. Si parte alle 17.00 con la sfida in programma all’Allianz Cloud di Milano tra l’Allianz Milano e Il Bisonte Firenze. Le milanesi sono nel bel mezzo della doppia sfida di semifinale di Champions League con il Fenerbahce e, dopo il 3-0 casalingo dell’andata al termine forse del miglior match giocato dalla squadra di Gaspari in questa stagione, la testa sarà rivolta soprattutto alla trasferta di Istanbul. Anche in campionato, però, c’è ancora un obiettivo da cercare di centrare: il secondo posto che ora è occupato da Scandicci che si trova un punto più su. Le fiorentina, invece, sono già fuori dalla lotta per i playoff e giocheranno per la gloria e libere da ogni tensione.

Il secondo posto, al momento, è appannaggio della Savino del Bene Scandicci che si può concentrare, a differenza delle rivali, su questo obiettivo. Partita insidiosa quella che attende domenica alle 17.00 le toscane che ospitano l’Aeroitalia Smi Roma che necessita di quel punticino che le permetterebbe di avere la certezza di centrare quantomeno l’ottavo posto in classifica e dunque l’accesso ai playoff.

A nutrire ancora qualche flebile speranza di agganciare la zona playoff è il Trasportipesanti Casalmaggiore che sta disputando un finale di stagione travolgente ma forse si è svegliata troppo tardi per riuscire nell’impresa. Le lombarde, che arrivano da due successi a fila, ospitano domani, sabato, alle 18.00 il Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia che fa parte del gruppo di tre squadre in lotta per il sesto posto ma che ha bisogno di un punto per sfuggire proprio alla rimonta di Casalmaggiore e non restare col cerino del nono posto in mano.

La terza squadra in bilico fra sesto e (molto remoto) nono posto è la Wash4Green Pinerolo che andrà a far visita sabato sera alle 20.30 al Prosecco Doc Imoco Conegliano che arriva dalla battaglia interminabile con l’Eczacibasi, vinta 18-16 al tie break dopo due ore e mezzo di partita durissima. Santarelli, con ogni probabilità, concederà un turno di riposo a qualche titolare, magari mettendo anche a repentaglio la imbattibilità stagionale (il primo posto è già in cassaforte da tempo) ma preservando le energie per il ritorno della semifinale di Champions in programma mercoledì a Istanbul.

Il programma di sabato si completa con la sfida tra la già retrocessa Itas Trentino e il Busto Arsizio che ha bisogno di un punto per mettere al sicuro la questione salvezza. Squadre in campo a Trento alle 18.30. Domenica si scrive probabilmente una pagina fondamentale in chiave lotta per non retrocedere: a Cuneo la Honda Olivero San Bernardo (terz’ultima a 18 punti) ospita in un derby ad alta tensione alle 19.30 la Reale Mutua Fenera Chieri che ha già la certezza di chiudere la regular season al quinto posto ed ha la testa rivolta alla gara di ritorno della Cev Cup contro le svizzere del Neuchatel, dopo il successo 3-0 in terra elvetica mercoledì scorso.

Situazione molto difficile, invece, per Bergamo che ha 15 punti all’attivo, occupa la penultima piazza ma soprattutto deve andare a far visita all’Igor Gorgonzola Novara che arriva da due sconfitte consecutive, ha ancora una flebile speranza (ma domenica potrebbe essere svanita) di agganciare il terzo o il secondo posto ma comunque vorrà invertire la tendenza. Le lombarde devono ancora recuperare la partita con Trento (in programma mercoledì) e con una vittoria potrebbero posticipare tutto all’ultima giornata. Squadre in campo alle 19.30.