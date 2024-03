Volley femminile, Milano annulla due match-point e batte Roma al tie-break. Egonu straripante

Milano ha sconfitto Roma nell’inusuale anticipo di mezzogiorno valido per la 22ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Le meneghine si sono imposte di fronte al proprio pubblico della Opiquad di Monza al termine di un incontro molto tirato, riuscendo a rimontare da 0-1 e 1-2. Le ragazze di coach Marco Gaspari, reduci dalla qualificazione alle semifinali della Champions League, hanno vinto per 3-2 (23-25; 25-19; 18-25; 25-21; 18-16), riuscendo ad annullare due match-point alle capitoline sul 14-13 e 15-14 del tie-break.

Secondo successo consecutivo in campionato per l’Allianz Vero Volley, che si conferma al secondo posto a dieci lunghezze di distacco dalla capolista Conegliano (a parità di incontri disputati) e con tre punti di margine su Novara, che oggi pomeriggio replicherà sul campo di Firenze. Roma perde dopo quattro sigilli di fila e resta in settima piazza, in piena lotta per accedere ai playoff scudetto.

Paola Egonu ha fatto la differenza, mettendo a segno 30 punti (3 ace). La palleggiatrice Alessia Orro ha sfruttato al meglio anche la schiacciatrice Helena Cazaute (18 punti, 3 ace), affiancata di banda da Myriam Sylla (5), e la centrale Dana Rettke (16 punti, 2 muri, 3 ace), supportata in reparto da Sonia Candi (8). A Roma non è bastata la formidabile bomber Erblira Bici (34 punti), in doppia cifra anche Ana Beatrice Silva Correa (12) e Michela Ciarrocchui (10).