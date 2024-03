Volley, Civitanova rimonta Monza! Nikolov e Yant show, si decide tutto a gara-5

Civitanova ha sconfitto Monza per 3-2 (25-18; 23-25; 25-22; 18-25; 15-13) nella gara-4 dei quarti di finale dei playoff scudetto. La Lube è così riuscita a completare la rimonta, la serie è ora in perfetta parità (2-2) e tutto si deciderà nella bella che andrà in scena mercoledì 27 marzo all’Eurosuole Forum.

I cucinieri sono riusciti a espugnare la Opiquad Arena al termine di un incontro particolarmente equilibrato e altalenante, dove si sono trovati avanti per 1-0 e 2-1, salvo poi essere recuperati dai padroni di casa. Il tie-break è stato tiratissimo fino al 12-12, gli ospiti hanno poi operato un allungo (14-12) e sono riusciti a imporsi con il minimo scarto.

Civitanova si è così riscattato dall’eliminazione subita in semifinale di Champions League per mano di Trento e continua a inseguire il proprio sogno tricolore, mentre Monza non è riuscita a sfruttare il fattore campo e ora sarà chiamata a espugnare la tana dei biancorossi per la seconda volta dopo esserci già riuscita in gara-1.

Prova davvero strepitosa da parte degli attaccanti Aleksandar Nikolov e Marlon Yant Herrera, che hanno messo a segno 24 punti a testa. In doppia cifra anche Ivan Zaytsev (10), sotto la regia di Luciano De Cecco (4), nove punti per il centrale Barthelemy Chinenyeze. A Monza non sono bastati Stephen Maar (23 punti), Arthur Szwarc (17), Ran Takahashi (15) e Gianluca Galassi (12).