Calendario playoff A1 volley femminile 2024: date, orari, tv, programma e date dai quarti alla finale

Si è delineato il tabellone dei playoff scudetto di volley femminile. Si inizierà con i quarti di finale: Conegliano affronterà Roma, Scandicci se la dovrà vedere con Vallefoglia, Milano sfiderà Pinerolo Novara incrocerà Chieri.

I quarti di finale si giocheranno al meglio delle tre partite: passa il turno chi ne vince tre, si incomincerà il 27 marzo e si andrà avanti fino al 3 aprile. Serie rapidissima anche per le semifinali, sempre al meglio dei tre confronti: si parte il 7 aprile e si proseguirà fino al 14 aprile. La Finale Scudetto sarà al meglio dei cinque incontri: conquisterà il titolo chi si imporrà in tre match, nella serie previstra tra il 17 aprile e il 30 aprile.

Di seguito il calendario dettagliato e il tabellone dei playoff scudetto di volley femminile. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su VBTV. Alcuni incontri di quarti e semifinali saranno trasmessi in diretta tv su RaiSportHD e/o Sky, tutte le gare di finale saranno visibili in diretta tv sui canali Rai e Sky.

TABELLONE PLAYOFF SCUDETTO VOLLEY FEMMINILE

[1] Conegliano vs [8] Roma

[4] Novara vs [5] Chieri

[2] Scandicci vs [7] Vallefoglia

[3] Milano vs [6] Pinerolo

CALENDARIO PLAYOFF SCUDETTO VOLLEY FEMMINILE

QUARTI DI FINALE

Gara-1: mercoledì 27 marzo

Gara-2: sabato 30 e domenica 31 marzo

Eventuale gara-3: mercoledì 3 aprile

SEMIFINALI

Gara-1: domenica 7 aprile

Gara-2: mercoledì 10 aprile

Eventuale gara-3: domenica 14 aprile

FINALE

Gara-1: mercoledì 17 aprile

Gara-2: sabato 20 aprile

Gara-3: mercoledì 24 aprile

Eventuale gara-4: sabato 27 aprile

Eventuale gara-5: martedì 30 aprile

PROGRAMMA PLAYOFF VOLLEY: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: tutte le partite della finale sui canali Rai e Sky; alcune partite di quarti e semifinali su Rai e Sky.

Diretta streaming: tutte le partite su VBTV; tutte le partite della finale su Rai Play, Sky Go, NOW; alcune partite di quarti e semifinali su Rai Play, Sky Go, NOW.