VIDEO Sinner-Kokkinakis 2-0, highlights ATP Indian Wells 2024: debutto facile per l’azzurro

Semplicemente troppo forte: questo è Jannik Sinner nel primo match (corrispondente al secondo turno) a Indian Wells. Thanasi Kokkinakis regge per metà primo set, poi non può nulla di fronte a un’ottima versione del numero 3 del mondo.

L’altoatesino continua a non conoscere la parola sconfitta: dalla finale delle ATP Finals, infatti, è imbattuto. Tre vittorie in Coppa Davis, sette agli Australian Open e cinque a Rotterdam per un percorso che lo vede sempre più nel ruolo di uomo di rincorsa verso le alte vette del ranking mondiale.

Al prossimo turno ci sarà Jan-Lennard Struff: non ha mai affrontato il tedesco nella sua carriera, ma ne conosce i potenziali pericoli. Rimane la domanda circa la condizione del trentatreenne finalista di Madrid 2023, uscito da una lotta di tre ore contro il croato Borna Coric.

Sinner a Indian Wells non ha mai fatto peggio degli ottavi di finale, raggiunti sia nel 2021 che nel 2022. Ha poi aumentato i giri nel 2023, arrivando fino alla semifinale persa contro Carlos Alcaraz. Il murciano potrebbe ancora incrociare il percorso di Jannik al penultimo atto: in palio, di fatto, c’è il numero 2 del mondo.

SINNER-KOKKINAKIS: HIGHLIGHTS E SINTESI