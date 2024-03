VIDEO Max Verstappen si ritira nel GP d’Australia: il fumo dalla Red Bull e il rientro ai box

Un weekend da sogno per la Ferrari con la doppietta firmata da Carlos Sainz e Charles Leclerc fa da contraltare a una gara difficilissima per la Red Bull: Sergio Perez si è accomodato in quinta posizione dietro anche alle McLaren, mentre Max Verstappen si è ritrovato costretto al ritiro.

L’olandese ha accusato un problema al freno posteriore destro: dalla sua vettura ha cominciato ad uscire fumo e ha dovuto obbligatoriamente tornare ai box per un principio di incendio nei pressi della ruota posteriore destra. Verstappen ha cercato di risolvere inizialmente il problema, ma questo è degenerato dopo due giro e l’unica soluzione è stata parcheggiare la macchina ai box.

Verstappen mette quindi fine a una serie di nove successi consecutivi e torna ad avere problemi di affidabilità con la sua Red Bull: che sia l’inizio di una nuova alba nella Formula 1 dopo il dominio in lungo e in largo del Drink Team austriaco?

Di seguito il momento del ritiro del tre volte campione del mondo:

VIDEO – MAX VERSTAPPEN SI RITIRA NEL GP D’AUSTRALIA

