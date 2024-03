Vela, gli equipaggi italiani a caccia delle medaglie ai Mondiali 49er e 49erFX: Germani-Bertuzzi sognano in grande

Cominciano domani i Campionati Mondiali 2024 dei doppi acrobatici 49er e 49erFX, in programma nelle acque di Lanzarote (Spagna) da martedì 5 a domenica 10 marzo. Questa rassegna iridata non è valida come evento di qualificazione olimpica, infatti gli ultimi pass a disposizione negli skiff verranno assegnati in occasione della Last Chance Regatta di Hyeres (18-27 aprile).

L’Italia si presenta alle Canarie con una flotta composta complessivamente da sei equipaggi, distribuiti equamente tra settore maschile e femminile. In ottica podio mondiale le speranze maggiori sono riposte sulla coppia formata da Jana Germani e Giorgia Bertuzzi, già selezionata dalla FIV per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 dopo lo splendido argento europeo 2023 a Vilamoura.

Nella classe 49erFX saranno impegnate a Lanzarote anche le giovani emergenti Sofia Giunchiglia/Giulia Schio ed il nuovo interessante tandem Maelle Frascari/Sveva Carraro. Per quanto riguarda i 49er l’accesso alla Medal Race sarebbe già un ottimo traguardo per i tre equipaggi tricolori al via: Simone Ferrarese/Leonardo Chistè, Jan Pernarcic/Giovanni Sandrini e Uberto Crivelli Visconti/Giulio Calabrò.