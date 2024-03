America’s Cup, Luna Rossa saluta il prototipo e ora attende la nuova barca. Quando verrà varata?

Luna Rossa ha salutato definitivamente il proprio prototipo. Il LEQ12 è stato impiegato per l’ultima volta nella giornata di domenica 3 marzo. Si tratta dello scafo sperimentale realizzato presso la base di Cagliari e utilizzato negli ultimi due anni per permettere all’equipaggio di allenarsi, oltre che per raccogliere dati utili alla realizzazione dell’AC75, ovvero la barca che verrà utilizzata in America’s Cup.

Il sodalizio italiano ha così mandato in soffitta un’imbarcazione che ha svolto egregiamente il compito per cui era stata costruita e ora si lancia verso l’intensa estate: tra agosto e settembre andrà in scena la Louis Vuitton, ovvero il torneo degli sfidanti (contro Ineos Britannia, Alinghi, American Magic, Orient Express) che deciderà chi potrà affrontare Team New Zealand nel Match Race che assegnerà la Vecchia Brocca.

Luna Rossa attende ora di ricevere l’AC75, che verrà varato nella prima metà di aprile e con cui si regaterà a Barcellona tra pochi mesi. Gilberto Nobili, capo delle operazioni, ha dichiarato che ora la squadra si concentrerà sull’arrivo della nuova barca a Cagliari e poi andrà a Barcellona, mentre una parte del team seguirà il programma d’allenamento dei team Youth e Women con l’AC40.