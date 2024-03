Vela, Germani-Bertuzzi in top 5 nella seconda giornata dei Mondiali 49er FX

Si conclude la seconda giornata di competizioni in quel di Lanzarote, isola della Spagna che ospita questa settimana i Campionati Mondiali 2024 di vela, specialità 49er e 49erFX. Un day 2 contrassegnato dal vento altalenante che ha costretto i velisti a disputare tre regate in campo maschile e due in campo femminile.

I fari restano puntati sul team composto da Jana Germani-Giorgia Bertuzzi che, dopo la terza posizione di ieri, è rimasto in top 5. Nello specifico le azzurre occupano la quarta piazza provvisoria con 10.0 punti netti, maturati grazie alla quinta piazza della terza prova (al momento scartata invece la sedicesima posizione della quarta regata). A pari merito le polacche Aleksandra Melzacka-Sandra Jankowiak, mentre in vetta spiccano le olandesi Odile van Aanholt-Annette Duetz con 5 punti netti, seguite dalle cinesi Xiaoyu Hu-Mengyuan Shan (6.0 punti) e dalle svedesi Vilma Bobocek-Rebecca Netlzer (7.0). In risalita Sofia Giunchiglia-Giulia Schio, adesso trentaduesime con 37.0 grazie all’ottava e alla decima posizione odierna. Quarantasettesime invece Maelle Frascari-Sveva Carraro con 62.0.

In campo maschile gravitano tra i primi venticinque Simone Ferrarese-Leonardo Chistè, ventiduesimi con 47.0. In lizza anche Uberto Crivelli Visconti-Giulio Calabro, venticinquesimi con 53.0. Più lontani poi Jan Pernarcic-Giovanni Sandrini con 138.0.

Al comando svetta l’equipaggio francese formato da Erwan Fischer-Clement Pequin, leader con 15.0 punti netti così come Bart Lambriex-Floris van de Werken, secondi davanti a Mikolaj Staniul-Jakub Sztorch, terzi con 23.0.