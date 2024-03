United Rugby Championship: Newport in paradiso, Zebre all’inferno

Si è appena conclusa alla Rodney Parade di Newport la sfida tra i gallesi Dragons e le Zebre Parma, match valevole per la tredicesima giornata dell’United Rugby Championship. Uno scontro diretto per evitare l’ultima posizione in classifica, con i padroni di casa fanalino di coda con 11 punti ed emiliani davanti a quota 14. Ecco come è andata.

Avvio di marca Dragons, che però fanno tanto possesso ma si scontrano contro la buona difesa delle Zebre, che al 4’ obbligano al tenuto e possono provare ad attaccare. Lunga azione della franchigia federale, altra punizione, ma Garcia parte subito e sul prosieguo palla tenuta anche dagli ospiti e nulla di fatto. Al decimo ping pong tattico al piede e alla fine touche vicino ai 22 offensivi per le Zebre Parma. Ancora una palla persa dagli ospiti, poi su un calcio lungo dei Dragons rischia il danno gli emiliani, ma in qualche modo si salvano. Non si sblocca il match, con le due formazioni molto tese, coscienti della posta in palio e che non vogliono sbagliare. Ma l’errore arriva al 18’ e lo fa malamente Gonzalo Garcia, con un placcaggio lento e prevedibile, intercetta il centro Owen che scatta e arriva fino in fondo per il 5-0 iniziale.

Provano a reagire le Zebre, ma non riescono a guadagnare terreno appena fuori dai 22 avversari e dopo una lunga azione arriva la contro ruck dei Dragons, raccoglie l’ovale Rosser che va fino in fondo e punteggio che va sul 10-0 al 25’. Un gap figlio da un lato dai troppi placcaggi sbagliati dai ragazzi di Roselli, dall’altra dalla grande difficoltà a guadagnare metri palla in mano quando sono vicino ai 22 offensivi. Serve una reazione della formazione ospite, che prova finalmente a concretizzare il possesso e al 33’ va sulla piazzola Eden per il 10-3. Al 35’ altro fallo gallese, va Pani da metà campo sulla piazzola, ma non trova i pali. Insistono le Zebre, ancora un fallo dei Dragons, ci riprova Eden e si va sul 10-6 al 39’. Prima dell’intervallo, però, Garcia salva una meta con un fallo volontario, giallo e piazzato per il 13-6.

E in inferiorità numerica soffrono le Zebre che crollano dopo due minuti, quando è Dee ad andare oltre per il 20-6. Sbagliano troppo al piede gli ospiti, con un Eden inguardabile al piede e alla mano, e così per Newport diventa facile controllare il match. Così produce tanto possesso la squadra di Roselli, ma non arrivano punti, mentre a ogni possesso i Dragons guadagnano metri e si rendono pericolosi. Al 57’ bella fiammata di Pani, ma il calcio non viene ripreso dall’azzurro e nulla di fatto. Un minuto dopo ottima occasione per le Zebre Parma, con una touche vicino ai 5 metri. Altro fallo, altra rimessa, ma fallo degli ospiti e nulla di fatto.

Prestazione che non può portare a una vittoria quella delle Zebre Parma a Newport e, così, i Dragons fanno scorrere i minuti con il sorpasso in classifica nel mirino. Franchigia federale in confusione totale ormai, con il match che non sarebbe chiuso, ma con gli italiani che non ci credono. Ma ci provano comunque, con le Zebre che al 75′ finalmente spinge sull’acceleratore e alla fine è Muhamed Hasa ad andare oltre, l’arbitro non vede se viene schiacciata, ma il Tmo l’assegna e punteggio sul 20-13. Provano a impattarla le Zebre, ma l’ultimo attacco si spegne con l’avanti di Fusco e Newport che vince 20-13 e le due squadre a pari punti a quota 15.