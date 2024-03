Triathlon, chiuso il ranking olimpico della staffetta mista: confermati 4 pass per l’Italia

Si è chiuso oggi in maniera ufficiale il ranking olimpico della staffetta mista di triathlon e quindi sono ufficiali i Paesi che qualificano due uomini e due donne ai Giochi di Parigi 2024, così come anticipato già l’8 marzo con la cancellazione della prima tappa delle World Triathlon Championship Series 2024 di Abu Dhabi: rispetto alla classifica maturata fino a quel momento, in realtà, l’Australia vincendo i Campionati Continentali davanti alla Nuova Zelanda domenica 17 marzo, ha scavalcato la Svizzera in classifica, ma nulla è variato nella sostanza.

L’Italia, dunque, vola alle Olimpiadi di Parigi 2024 con la staffetta mista: almeno due azzurri e due azzurre prenderanno parte ai Giochi. Gli azzurri avranno ora la possibilità di puntare al contingente massimo attraverso il ranking individuale, qualificando ancora un uomo ed una donna qualora ci siano tre italiani tra i primi trenta in ciascuna delle due graduatorie. Ilaria Zane, col quinto posto centrato ad Hong Kong ieri è salita al 32° posto nel ranking e potrebbe anche centrare l’obiettivo, mentre è più difficile realizzare l’impresa nel settore maschile.

Va ricordato che il Paese ospitante (Francia) aveva già due uomini e due donne (e quindi anche la staffetta mista) qualificati, così come aveva già due posti per genere assicurati la Gran Bretagna, seconda classificata proprio dietro alla Francia ai Campionati Mondiali di staffetta mista 2022, che si sono tenuti a Montreal. Anche la Germania, vincitrice dei Campionati Mondiali di staffetta mista 2023 di Amburgo, poteva già usufruire di due posti per genere, così come ora possono fare i primi sei Paesi della classifica di qualificazione olimpica nella staffetta mista, ovvero Nuova Zelanda, Australia, Svizzera, Stati Uniti, Italia e Portogallo.

NAZIONI GIA’ QUALIFICATE

FRANCIA (Paese ospitante e campione del mondo 2022 a Montreal)

GRAN BRETAGNA (Seconda dietro alla Francia a Montreal)

GERMANIA (Campione del mondo 2023 ad Amburgo)

NAZIONI QUALIFICATI TRAMITE IL RANKING OLIMPICO

NUOVA ZELANDA

AUSTRALIA

SVIZZERA

USA

ITALIA

PORTOGALLO

RANKING OLIMPICO STAFFETTA MISTA

Chiusura ufficiale lunedì 25 marzo 2024

1 Gran Bretagna GBR 3855,00

2 Germania GER 3685,75

3 Francia FRA 3609,37

4 Nuova Zelanda NZL 3568,45

5 Australia AUS 3298,94

6 Svizzera SUI 3278,30

7 Stati Uniti USA 3158,61

8 Italia ITA 2796,74

9 Portogallo POR 2723,33

10 Spagna ESP 2622,49

11 Norvegia NOR 2612,83

12 Ungheria HUN 2534,45

13 Belgio BEL 2411,43

14 Danimarca DEN 2231,89

15 Brasile BRA 2076,16

16 Giappone JPN 2073,69

17 Paesi Bassi NED 2065,92

18 Canada CAN 2061,02