Tirreno-Adriatico 2024, tappa di oggi Torricella Sicura-Valle Castellana: orari, tv, programma, altimetria. Sarà sfida tra i big?

La Tirreno-Adriatico 2024 entra nel vivo con la prima delle due tappe che dovrebbero dare una scossa decisiva alla classifica generale. Si comincia oggi con la quinta frazione da Torricella Sicura a Valle Castellana, con l’attesa per un primo scontro tra i big che lottano per la maglia azzurra.

PERCORSO QUINTA TAPPA TIRRENO-ADRIATICO 2024

Tappa dal chilometraggio breve (144 chilometri), ma di pianura se ne vede poca. Fin da subito una serie di strappetti, che possono permettere alla fuga di andare via con facilità. Il gruppo affronterà la salita di Penna Sant’Andrea (5,4 km al 4,6%), quella di Castellalto (7,7 km al 4,5%) e poi ancora quella Bellante (5,2 km al 4,5%). Ci sarà anche il traguardo volante di Campli con un arrivo al 5%.

Il momento chiave della tappa sarà senza alcun dubbio la salita di San Giacomo. Sui 12 chilometri con pendenza media del 6,2% (punte anche sull’11%) potrebbe venire fuori lo scontro tra gli uomini di classifica. Anche la difficile discesa di 13 chilometri potrebbe essere altro spunto per attacchi, ma bisognerà conservare ancora le ultime energie per l’arrivo a Valle Castellana, visto che gli ultimi 700 metri sono tra il 6,9% e l’8%.

ALTIMETRIA QUINTA TAPPA TIRRENO-ADRIATICO 2024

FAVORITI QUINTA TAPPA TIRRENO-ADRIATICO 2024

La salita di San Giacomo chiama sicuramente Jonas Vingegaard, che deve recupera in classifica generale sull’altro principale favorito di giornata, lo spagnolo Juan Ayuso. Tra i due litiganti attenzione anche ad altri, come per esempio un Tom Pidcock, che può sfruttare la discesa dopo San Giacomo per lanciarsi verso la vittoria. Altri attacchi potrebbero arrivare dal colombiano Daniel Martinez, ma anche gli australiani Jay Hindley e Ben O’Connor sono due nomi assolutamente da tenere sotto la lente di ingrandimento.

ORARI QUINTA TAPPA TIRRENO-ADRIATICO 2024

Orario di partenza: 11.55

Orario di arrivo: 15.30/16.00

QUINTA TAPPA TIRRENO-ADRIATICO 2024, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 13.05 alle 15.00, Rai 2 dalle 15.00, Eurosport2 dalle 13.05

Diretta streaming: Eurosport.it, DAZN, NOW, SkyGo, Discovery+, Rai Play

Diretta testuale: OA Sport dalle 11.40