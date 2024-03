Tirreno-Adriatico 2024, Phil Bauhaus: “Pensavo fosse troppo dura. Vorrei vincere anche domenica”

Pioggia, salita e un finale che non ti aspetti: è volata ristretta in quel di Gualdo Tadino, nella terza tappa della Tirreno-Adriatico 2024. Ad imporsi è il tedesco Phil Bauhaus davanti alla Maglia Bianca di Jonathan Milan.

Prima vittoria della stagione, seconda della carriera nella Corsa dei due Mari per il corridore classe 1994 della Bahrain-Victorious che è stato supportato alla grande dalla squadra nel finale.

Le sue parole all’arrivo: “Onestamente pensavo che la tappa di oggi fosse troppo dura per me, ma la squadra ha creduto in me e mi ha motivato fin da ieri, portandomi in una posizione perfetta all’ultimo km. Ero molto concentrato e ce l’ho fatta”.

Per i prossimi giorni: “Mi piacerebbe vincere anche l’ultima tappa, domenica, come due anni fa, ma devo essere realista, sarà molto difficile perchè il livello dei velocisti è molto alto qui”.