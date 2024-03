Tirreno-Adriatico 2024, Jonas Vingegaard: “Sensazioni buone, sono soddisfatto”

Si è ben difeso Jonas Vingegaard nella cronometro d’apertura della Tirreno-Adriatico 2024 a Lido di Camaiore. Il danese, vincitore degli ultimi due Tour de France, ha chiuso la prova contro il tempo di 10 chilometri in nona posizione, a 22” dal vincitore Juan Ayuso.

Le sue parole nel comunicato del dopo gara: “Sono abbastanza soddisfatto della cronometro che ho corso oggi. Le sensazioni erano già buone. Ci sono ancora molte tappe da venire in cui può succedere molto. Non vedo davvero l’ora”.

Sull’argomento è intervenuto anche il direttore sportivo del Team Visma | Lease a Bike Grischa Niermann: “Sapevamo che il percorso non sarebbe stato ideale per Jonas. Su un percorso pianeggiante e corto come questo non è stato quindi in grado di sfruttare la sua forza in modo ottimale. Col senno di poi, un posto tra i primi dieci è un bel risultato”.

In chiave classifica: “Avevamo calcolato meno distacco da Juan Ayuso, ma Jonas si è rivelato il secondo corridore più veloce in chiave classifica ed è ancora in una buona posizione in vista di quello che ci aspetta nei prossimi giorni”.