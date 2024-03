Tirreno-Adriatico 2024: nuovi particolarissimi caschi da cronometro per il Team Visma | Lease a Bike

In tanti l’avranno notati: oggi, nella cronometro d’apertura della Tirreno-Adriatico 2024 in quel di Lido di Camaiore, il Team Visma | Lease a Bike ha messo in mostra dei particolari caschi adatti proprio alle prove contro il tempo.

Il nome di questo particolare attrezzo è Aerohead ll ed è stato sviluppato dalla casa americana Giro, con cui lo squadrone olandese collabora. Il commento di Mathieu Heijboer, capo delle performance della squadra: “Si tratta di un progetto che dura da più di un anno. L’obiettivo è creare un casco da cronometro ancora migliore rispetto a quello dell’anno scorso”.

E aggiunge: “Questo casco è appositamente progettato per stare in posizione aerodinamica. Non è quindi un caso che abbiamo fatto molti progressi in questo settore”.

I caschi di Vingegaard e compagni sono ovviamente stati approvati dall’UCI e domani saranno in scena anche nella cronometro a squadre della Parigi-Nizza. All’inizio c’era qualche dubbio da parte dei corridori: “Dopo alcuni test e vedendo i miglioramenti, tutti si sono subito convinti”.