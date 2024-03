Tiro con l’arco, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo a Shanghai: assenti i big in vista del Preolimpico

La Nazionale italiana di tiro con l’arco si sta preparando in vista della volata finale verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Oltre agli eventi qualificanti per la rassegna a cinque cerchi, sarà fondamentale ottenere risultati importanti anche nelle altre competizioni internazionali valevoli per il ranking mondiale, che verrà poi utilizzato a metà giugno per assegnare gli ultimi slot olimpici (tramite il ripescaggio di due squadre maschili e femminili).

Fari puntati dunque sulla Coppa del Mondo, con la prima tappa della stagione che si svolgerà a Shanghai dal 23 al 28 aprile. La direzione tecnica azzurra ha scelto di dare spazio per l’occasione alle seconde linee dei team di ricurvo, in modo da preservare i “titolari” per il torneo europeo di qualificazione olimpica ed i Campionati Europei di Essen (Germania) che andranno in scena rispettivamente dal 3 al 5 e dal 6 al 12 maggio.

Gli arcieri italiani dell’olimpico che affronteranno la trasferta cinese sono Matteo Bilisari, Matteo Borsani, Michele Frangilli, Massimiliano Mandia tra gli uomini e Roberta Di Francesco, Vanessa Landi, Elisabetta Mijno, Aiko Rolando in campo femminile. Bel Paese praticamente al completo invece nella divisione compound con Marco Bruno, Michea Godano, Jesse Sut, Marcella Tonioli, Elisa Roner e Irene Franchini.

Di seguito la lista completa dei convocati azzurri per la tappa di Coppa del Mondo a Shanghai:

CONVOCATI ITALIA WORLD CUP SHANGHAI TIRO CON L’ARCO 2024

Olimpico Maschile

Matteo Bilisari, Matteo Borsani, Michele Frangilli, Massimiliano Mandia.

Olimpico Femminile

Roberta Di Francesco, Vanessa Landi, Elisabetta Mijno, Aiko Rolando.

Compound Maschile

Marco Bruno, Michea Godano, Jesse Sut. Riserva a casa: Leonardo Costantino.

Compound Femminile

Marcella Tonioli, Elisa Roner, Irene Franchini. Riserva a casa: Francesca Aloisi.