Tiro a volo: raduno a Lonato per i probabili olimpici del trap azzurro

Le Olimpiadi di Parigi sono sempre più vicine: tutti gli atleti in queste settimane si staranno preparando al meglio per tutti gli appuntamenti che anticipano l’estate ed i Giochi transalpini. Ovviamente anche i ragazzi del trap italiano.

La Nazionale tricolore sarà in raduno con tutti i papabili olimpici in quel di Lonato del Garda (BS) in questi giorni sotto gli occhi attenti del Direttore Tecnico della Fossa Olimpica Marco Conti.

I convocati: Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore, Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI), Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA) ed Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello (PE), Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto, Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli, Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP) e Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO) al maschile.