Tennistavolo, Campionati Italiani Assoluti 2024: Nicole Arlia e Mihai Bobocica conquistano i titoli di singolare

Sono stati assegnati, al Palasport “Giosuè Poli” di Molfetta, i titoli di singolare dei Campionati Italiani Assoluti 2024 di tennistavolo: tripletta per Nicole Arlia, che si è imposta tra le donne dopo i successi nei doppi, femminile e misto, mentre tra gli uomini Mihai Bobocica ha conquistato il settimo alloro nazionale della carriera.

Nella finale femminile Nicole Arlia (Centro Sportivo Aeronautica Militare), numero 4 del tabellone, ha piegato per 4-2 (10-12, 13-11, 8-11, 11-3, 11-8, 11-6) la testa di serie numero 3, Gaia Monfardini (ASV TT Südtirol). Terzo gradino del podio per due atlete del Centro Sportivo Esercito, ovvero Debora Vivarelli, numero 1 del seeding, e Giorgia Piccolin, seconda testa di serie.

Nella finale maschile è tornato al successo dopo sette anni, conquistando il settimo titolo in carriera, il numero 1 del tabellone, Mihai Bobocica (Centro Sportivo Aeronautica Militare), che ha battuto per 4-2 (9-11, 11-4, 11-4, 7-11, 12-10, 11-7) il numero 6 del seeding, Jordy Piccolin (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre). Terza piazza per due atleti della Top Spin Messina, ovvero Tommaso Giovannetti, numero 10 del tabellone, e Matteo Mutti, seconda testa di serie.