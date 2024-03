Tennistavolo, Campionati Italiani Assoluti 2024: Nicole Arlia conquista due titoli in doppio

Sono stati assegnati, al Palasport “Giosuè Poli” di Molfetta, i titoli di doppio dei Campionati Italiani Assoluti 2024 di tennistavolo: doppietta per Nicole Arlia, che si impone sia nel misto con Jordy Piccolin che nel femminile con Nikoleta Stefanova, mentre nel maschile il successo va a John Oyebode e Carlo Rossi.

Nel doppio misto Jordy Piccolin (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre) e Nicole Arlia (Centro Sportivo Aeronautica Militare) superano in finale per 3-0 (12-10, 11-9, 11-8) i campioni uscenti John Oyebode (Tennistavolo Sassari) e Gaia Monfardini (ASV TT Südtirol). Terzo posto per Antonino Amato (Top Spin Messina) e Nikoleta Stefanova (Tennistavolo Castel Goffredo), e per Marco Rech Daldosso (Centro Sportivo Aeronautica Militare) e Chiara Colantoni (CIATT Prato).

Nel doppio femminile Nicole Arlia (Centro Sportivo Aeronautica Militare) e Nikoleta Stefanova (Tennistavolo Castel Goffredo) battono nell’ultimo atto per 3-1 (11-9, 13-11, 8-11, 12-10) le campionesse del 2023, Debora Vivarelli e Giorgia Piccolin (Centro Sportivo Esercito). Gradino più basso del podio per Le Thi Hong Loan (Tennistavolo Castel Goffredo) e Chiara Colantoni (CIATT Prato) e per Arianna Barani (Quattro Mori Cagliari) e Giulia Cavalli (Muravera Tennistavolo).

Nel doppio maschile John Oyebode (Tennistavolo Sassari) e Carlo Rossi (Marcozzi Cagliari) si impongono in finale per 3-2 (7-11, 11-7, 9-11, 11-8, 11-8) contro Leonardo Mutti (Centro Sportivo Aeronautica Militare) e Matteo Mutti (Top Spin Messina). Terza piazza per Tommaso Giovannetti (Top Spin Messina) e Daniele Pinto (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre) e per Antonino Amato (Top Spin Messina) e Danilo Faso (Virtus Servigliano).