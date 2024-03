Tennis, la classifica degli italiani prima di Indian Wells: il nuovo ranking ATP di Sinner, Musetti, Arnaldi, Cobolli. Berrettini sprofonda

Il Masters 1000 di Indian Wells scatterà il prossimo 6 marzo, ma vediamo qual è il ranking ATP dei tennisti italiani. Jannik Sinner conserva saldamente il terzo posto con 8.270 punti all’attivo. Il fuoriclasse altoatesino, reduce dai trionfi agli Australian Open e al torneo ATP 500 di Rotterdam, ha anzi aumentato il vantaggio nei confronti del russo Daniil Medvedev (7.715) ed è sempre più vicino allo spagnolo Carlos Alcaraz (8.805), con tutte le carte in regola per operare il sorpasso e diventare numero 2 al termine della kermesse sul cemento statunitense.

Lorenzo Musetti resta stabile al 26mo posto con 1.480 punti dopo l’eliminazione al primo turno del torneo ATP 500 di Dubai. Matteo Arnaldi è invece uscito agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Acapulco, ma ha per il momento guadagnato tre posizioni in graduatoria ed è 39mo con 1.091 punti in cascina. Il 23enne potrebbe essere superato dal cileno Alejandro Tabilo se quest’ultimo dovesse qualificarsi per la finale dell’ATP 250 di Santiago (è atteso dalla semifinale contro il francese Moutet).

Lorenzo Sonego ha invece perso agli ottavi di finale a Dubai ed è scivolato indietro di sette posizioni. Il piemontese è 55mo con 935 punti, messo ormai nel mirino da Flavio Cobolli, che con gli ottavi ad Acapulco è risalito di sette piazze e ora è 62mo a 880 punti. Si tratta del best ranking per il 21enne romano, proprio come Luciano Darderi, che è 73mo (787 punti) dopo i quarti a Santiago (perderà una posizione nel caso in cui lo spagnolo Pedro Martinez vincesse il torneo di Santiago).

Fabio Fognini non ha giocato e ha ricevuto la wild card per partecipare a Indian Wells, nel frattempo ha guadagnato una posizione ed è 108mo con 568 punti. Scivolone di Luca Nardi, che ha perso 17 posizioni ed è 123mo con 513 punti (ne perderà un’altra se il finlandese Otto Virtanen raggiungerà la finale del Challenger di Lille). Matteo Berrettini è scivolato indietro di 28 posizioni ed è numero 153 al mondo con 422 punti (perderà un’altra piazza se il kazako Mikhail Kukushkin arriverà in finale al Challenger di Tenerife 3). Il romano non andrà a Indian Wells e giocherà il Challenger di Phoenix.

RANKING ATP ITALIANI PRIMA DI INDIAN WELLS

3. Jannik Sinner 8.270 (stabile)

26. Lorenzo Musetti 1.480 (stabile)

39. Matteo Arnaldi 1.091 (+3, perderà una posizione se Alejandro Tabilo andrà in finale a Santiago)

55. Lorenzo Sonego 935 (-7)

62. Flavio Cobolli 880 (+7)

73. Luciano Darderi 787 (+7, perderà una posizione se Pedro Martinez vince il torneo di Santiago)

108. Fabio Fognini 568 (+1)

123. Luca Nardi 513 (-17, perderà una posizione se Otto Virtanen andrà in finale al Challenger di Lille)

—

153. Matteo Berrettini 422 (-28, perderà una posizione se Mikhail Kukushkin arriverà in finale al Challenge di Tenerife 3).