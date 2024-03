ATP Dubai 2024: Ugo Humbert batte Alexander Bublik ed è il terzo francese a vincere il torneo

Ugo Humbert è il campione dell’ATP 500 di Dubai. Diventa il terzo francese a imporsi in questo torneo, dopo i precedenti del compianto Jerome Golmard nel 1999 e di Fabrice Santoro nel 2002. Battuto il kazako Alexander Bublik per 6-4 6-3, al termine di una finale a sorpresa che, però, ha il merito tanto di mostrare lo spettacolo dello sconfitto quanto la concretezza del vincitore. Questi, in particolare, sale al numero 14 del ranking ATP. Humbert, inoltre, diventa il terzo giocatore in Era Open a vincere le prime sei finali giocate sul circuito maggiore.

Nel primo set i due fanno capire fin dai primi scambi di non voler andare per il sottile. La questione si conferma in maniera maggiore nel quinto e sesto gioco, con il kazako che manca una palla break ed il francese che ne fallisce due. Humbert, però, torna sempre vivo a ogni turno di servizio di Bublik e, alla fine, ottiene risultati anche in virtù di qualche tentato virtuosismo di troppo da parte del suo avversario: il 6-4 si spiega così.

Rimanendo sempre e costantemente un po’ più solido rispetto al suo avversario, Humbert non cala d’intensità e riesce a mettere a segno il break anche nel secondo parziale sul 2-1, confermandolo subito dopo. I suoi game in battuta diventano a lungo difficili da giocare, con Bublik che inizia a provarle tutte per cercare di cambiare l’inerzia. Lo fa ancor più nell’ultimo game: sorrisi, risposte molto dentro il campo, tre dritti sbagliati dal francese e palla break. Arriva l’annullamento con palla sulla riga e, dopo pochi minuti e al secondo match point, la conclusione con Humbert a terra.

Per il francese 9 ace e il primato su sostanzialmente ogni dato al servizio: 73%-62% di prime in campo, 73%-67% di punti vinti sulla prima, 65%-50% di punti vinti con la seconda. Un cammino, il suo, che lo porta a diventare il 15° miglior giocatore del suo Paese per classifica, con quella che avrà lunedì.