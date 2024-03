Tennis, come sta Alcaraz? Domani l’esibizione con Nadal a Las Vegas

Carlos Alcaraz è pronto a tornare in campo. Il tennista spagnolo aveva spaventato tutti gli appassionati dopo il ritiro al primo turno dell’ATP 500 di Rio de Janeiro e l’infortunio dopo due game nel match contro Thiago Monteiro.

Il numero 2 del mondo è caduto particolarmente male e la risonanza magnetica ha evidenziato una distorsione laterale di secondo grado alla caviglia destra. Un infortunio non particolarmente grave per lo spagnolo che potrà tornare in campo a Indian Wells.

Ogni dubbio su una sua eventuale partecipazione in California è stato spazzato via ieri, quando è stato ritratto in un allenamento al “Tennis Paradise”. Un programma simile a quello seguito da Rafa Nadal e Jannik Sinner, anch’essi già sui campi di Indian Wells per preparare il primo “1000” della stagione.

Domani Alcaraz tornerà in campo per la ultra-sponsorizzata esibizione a Las Vegas insieme a Rafa Nadal che sarà in diretta su Netflix e che è diventata particolarmente celebre per la possibilità di prendere una lezione con uno dei due al prezzo di 150mila euro.