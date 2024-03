Tadej Pogacar vince le Strade Bianche: “Non c’era altro da inventare e ho attaccato, la corsa ha un fascino unico”

Tadej Pogacar ha vinto le Strade Bianche 2024, prestigiossima classica andata in scena in Toscana e ormai accostata alle cinque Monumento. Il fuoriclasse sloveno ha attaccato lungo un tratto di sterrato quando mancavano addirittura 81 chilometri al traguardo, è scappato via in solitaria e ha demolito l’intera concorrenza. L’alfiere della UAE Emirates ha inscenato uno show in autentica solitaria, divorando i settori più impegnativi tra la polvere e ampliando in maniera massiccia il proprio vantaggio.

Tadej Pogacar ha espresso tutta la propria soddisfazione ai microfoni della Rai, soffermandosi sul momento dell’attacco: “C’era poco da inventarsi tatticamente, perché già avevamo fatto una gran bella selezione. Eravamo rimasti in un gruppo di circa 25 corridori e quello era il momento giusto per provarci. La squadra ha fatto un grandissimo lavoro, ho avuto ottime sensazioni nella prima parte di gara, era importante per me e i miei compagni hanno fatto il massimo per lanciarmi“.

Lo sloveno ha poi proseguito: “Questa era la prima gara della stagione ed era molto difficile dal punto di vista mentale, perché non sai mai se le tue sensazioni siano giuste, pur avendo la consapevolezza di aver lavorato bene. La Strade Bianche può essere considerata la sesta Classica Monumento? Non lo so, tutte le altre hanno una grande storia e una grande tradizione, ma questa è una gara bellissima che ha un fascino davvero unico“.