Superbike, Nicolò Bulega operato per sindrome compartimentale: presenza ad Assen confermata

Lasciata la Spagna con la vetta della classifica del Mondiale di Superbike 2024, Nicolò Bulega ha dato priorità alla propria “messa a punto”. Il centauro italiano della Ducati si è sottoposto quest’oggi a un intervento chirurgico per sindrome compartimentale. La notizia è stata data dal comunicato ufficiale del team Aruba Racing.

“È stato sottoposto oggi all’Ospedale Oglio Po (Cremona), eseguito dal Professor Alessio Pedrazzini per affrontare la questione della sindrome cronica del compartimento dell’avambraccio da esercito (pompa del braccio). Questa patologia, ormai molto comune nel mondo del motociclismo, è presente dallo scorso inverno ed è peggiorata durante l’Australian Round. Si è aggravato lo scorso fine settimana a Barcellona, dove un forte dolore ha minacciato di limitare le prestazioni del campione del mondo Supersport in carica e attuale leader della classifica del campionato mondiale Superbike“, è stato spiegato nella nota.

“Per questo motivo, in accordo con il team Aruba.it Racing – Ducati, è stata presa la decisione di effettuare un intervento chirurgico all’avambraccio destro di Nicolò Bulega. Il motociclista avrà ora tutto il tempo per riprendersi dall’operazione e per mettersi nelle migliori condizioni per il terzo round della stagione 2023 WorldSBK previsto per il 19-21 aprile al TT Circuit di Assen, Paesi Bassi“, la precisazione nel comunicato.

Non in discussione, dunque, la partecipazione di Bulega al round olandese. Da capire però quali saranno le sue condizioni e le conseguenze nell’immediato su di un circuito impegnativo come quello dell’Università del Motociclismo. Il pilota nostrano dovrà guardarsi da tanti rivali, in primis il suo compagno di squadra (campione del mondo in carica), Alvaro Bautista, tornato in auge nell’ultimo appuntamento in Catalogna.

