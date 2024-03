Sci alpino, tripletta austriaca nella discesa di Verbier della Coppa Europa, 8° Buzzi davanti a Molteni

Dominio austriaco nella prima discesa di Verbier (Svizzera) valevole per la Coppa Europa di sci alpino maschile 2023-2024. Sulla pista elvetica (partenza rimandata di oltre un’ora per scarsa visibilità), infatti, il podio è tutto composto da atleti dell’Austria che detta legge con quattro rappresentanti nei primi 5 e sei nei primi 10.

Il successo è andato a Manuel Traninger con il tempo di 1:35.64 con un ampio margine (-0.73) su Christoph Krenn. Completa il podio Stefan Rieser a 91 per sottolineare il festival austriaco. Quarta posizione per lo statunitense Wiley Maple a 99 centesimi dalla vetta, quinta per l’austriaco Stefan Eichberger a 1.06, mentre è sesto lo svizzero Livio Hiltbrand a 1.07.

Settima posizione per un altro svizzero, Lars Roesti, a 1.14, mentre è ottavo il primo degli italiani, Emanuele Buzzi, con un distacco di 1.20 da Traninger. Nono un altro azzurro, Nicolò Molteni a 1.26, quindi completa la top 10 l’austriaco Vincent Wieser a 1.31.

Gli altri italiani: chiude in 19a posizione Pietro Zazzi a 2.37, quindi 24° Giovanni Franzoni a 2.69, 27° Maximilian Ranzi a 3.11, 28° Gregorio Bernardi a 3.17 e 29° Marco Abbruzzese a 3.36.