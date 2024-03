Sorteggio WTA Miami 2024: Jasmine Paolini in rotta di collisione con Kenin e Giorgi con Swiatek!

Dal 20 al 31 marzo il secondo torneo del Sunshine Double terrà banco. A Miami giocatori e giocatrici si ritroveranno dopo gli impegni a Indian Wells e la curiosità non mancherà vista l’esigenza di abituarsi a un clima molto diverso e a campi anche dalle caratteristiche differenti. Si è tenuta quest’oggi la cerimonia di pubblicazione del tabellone principale femminile.

La testa di serie n.1, Iga Swiatek, vittoriosa in California, inizierà dal secondo turno e se la vedrà con la vincente della sfida tra Camila Giorgi e Magdalena French. La n.2, Aryna Sabalenka, vorrà riscattare la deludente prestazione a Indian Wells, ma il sorteggio le ha riservato al secondo turno un impegno non banale dal momento che potrebbe affrontare una tra la spagnola Paola Badosa e la rumena Simona Halep che, visto quanto deciso dal TAS sul suo caso doping, ha ricevuto una wild card dall’organizzazione per disputare il suo primo torneo dopo la lontananza dai campi obbligata.

Altre quattro italiane inserite in tabellone. Jasmine Paolini, dopo gli ottavi di finale raggiunti in California, inizierà dal secondo turno e potrebbe giocare contro la vincitrice Slam, Sofia Kenin, il secondo turno, mentre Martina Trevisan sarà opposta a un qualificata nel 1° round. Giorgi, Paolini e Trevisan presenti nella parte alta come Elisabetta Cocciaretto attesa dall’incrocio assai complicato con Naomi Osaka. Nella parte bassa solo Lucia Bronzetti, opposta a una qualificata.

Di seguito il tabellone:

TABELLONE WTA MIAMI 2024

PARTE ALTA

(1) Iga Swiatek POL vs Bye

Magdalena Frech POL vs Camila Giorgi ITA

Varvara Gracheva FRA vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it

Bye vs (26) Linda Noskova CZE

(21) Anastasia Pavlyuchenkova RUS vs Bye

Shelby Rogers USA vs (WC) Linda Fruhvirtova CZE

Donna Vekic CRO vs Karolina Pliskova CZE

Bye vs (14) Ekaterina Alexandrova RUS

(12) Jasmine Paolini ITA vs Bye

(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it vs Sofia Kenin USA

(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it vs Martina Trevisan ITA

Bye vs (20) Emma Navarro USA

(31) Leylah Fernandez CAN vs Bye

Tatjana Maria GER vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it

Marie Bouzkova CZE vs Lin Zhu CHN

Bye vs (5) Jessica Pegula USA

(3) Coco Gauff USA vs Bye

(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it vs Ashlyn Krueger USA

Sara Sorribes Tormo ESP vs Arantxa Rus NED

Bye vs (29) Marta Kostyuk UKR

(23) Caroline Garcia FRA vs Bye

Viktoriya Tomova BUL vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it

Elisabetta Cocciaretto ITA vs Naomi Osaka JPN

Bye vs (15) Elina Svitolina UKR

(10) Daria Kasatkina RUS vs Bye

(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it vs Petra Martic CRO

Sloane Stephens USA vs Angelique Kerber GER

Bye vs (19) Sorana Cirstea ROU

(30) Anastasia Potapova RUS vs Bye

(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it vs Danielle Collins USA

Elina Avanesyan RUS vs (WC) Erika Andreeva RUS

Bye vs (6) Ons Jabeur TUN

PARTE BASSA

(8) Maria Sakkari GRE vs Bye

Anna Blinkova RUS vs Yue Yuan CHN

Daria Saville AUS vs Shuai Zhang CHN

Bye vs (28) Dayana Yastremska UKR

(22) Anna Kalinskaya RUS vs Bye

Xiyu Wang CHN vs (WC) Emma Raducanu GBR

(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it

Bye vs (9) Jelena Ostapenko LAT

(16) Veronika Kudermetova RUS vs Bye

Xinyu Wang CHN vs (WC) Hailey Baptiste USA

Diana Shnaider RUS vs (WC) Venus Williams USA

Bye vs (17) Madison Keys USA

(25) Elise Mertens BEL vs Bye

Lucia Bronzetti ITA vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it

Caroline Dolehide USA vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it

Bye vs (4) Elena Rybakina KAZ

(7) Qinwen Zheng CHN vs Bye

Ana Bogdan ROU vs Katerina Siniakova CZE

Peyton Stearns USA vs Yafan Wang CHN

Bye vs (27) Victoria Azarenka BLR

(24) Katie Boulter GBR vs Bye

(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it vs (WC) Brenda Fruhvirtova CZE

Jaqueline Cristian ROU vs Diane Parry FRA

Bye vs (11) Beatriz Haddad Maia BRA

(13) Liudmila Samsonova RUS vs Bye

Cristina Bucsa ESP vs Yulia Putintseva KAZ

Lesia Tsurenko UKR vs Magda Linette POL

Bye vs (18) Barbora Krejcikova CZE

(32) Anhelina Kalinina UKR vs Bye

Clara Burel FRA vs (WC) Caroline Wozniacki DEN

(WC) Simona Halep ROU vs Paula Badosa ESP

Bye vs (2) Aryna Sabalenka BLR