La stampa spagnola affossa Jannik Sinner: “E’ Alcaraz il migliore del mondo non lui!”

Ci sono le normali reazioni alla vittoria dello spagnolo Carlos Alcaraz nelle semifinali del Masters1000 di Indian Wells contro Jannik Sinner. L’altoatesino era reduce da 19 vittorie consecutive e si presentava al via di questo incontro con grande fiducia, rispetto a un Alcaraz in crescita, ma reduce da un periodo di calo.

Il successo, come detto, è andato all’iberico che nella serata odierna vorrà confermarsi campione in California, nel remake della Finale dell’anno scorso contro il russo Daniil Medvedev. Un risultato quello del penultimo atto che ha avuto diverse interpretazioni. Sui media spagnoli il risalto non è mancato e tanti si sono espressi in riferimento a quello che sarà il futuro del tennis.

“Alcaraz è il migliore al mondo non Sinner. Lo ha dimostrato nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells e ha messo fine alla sua imbattibilità, con una sequenza di 19-0“, ha scritto Marca. “Monumentale rimonta di Alcaraz che ridimensiona l’imbattuto Sinner e accede alla finale“, il titolo del Mundo Deportivo. AS invece ha scritto: “Alcaraz diventa enorme a Indian Wells. Ha sistemato brillantemente il suo tennis a metà partita per battere Sinner“.

A esprimersi con toni un po’ diversi è stato proprio Carlitos in conferenza stampa, manifestando grande sportività e rispetto: “Ora siamo alla pari. Ogni volta che affronto Jannik penso che sia a una lotta incredibile, è fantastico che il pubblico si diverta con noi“.