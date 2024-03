Sinner-Vavassori, le quote per le scommesse: derby a senso unico? Bookmakers decisi a Miami

Jannik Sinner affronterà Andrea Vavassori al secondo turno del Masters 1000 di Miami. Sul cemento statunitense andrà dunque in scena un appassionante derby italiano tra il numero 3 del mondo e il numero 148 del ranking ATP. I favori del pronostico pendono tutti dalla parte del fuoriclasse altoatesino, che nei primi due mesi della stagione ha vinto gli Australian Open e il torneo ATP 500 di Rotterdam.

La vittoria di Jannik Sinner sembra scontata per tutti gli allibratori. I bookmakers hanno infatti tenuto al minimo le quote per il successo dell’altoatesino: si parla del minimo sindacale ovvero 1,02 (puntando dieci euro se ne guadagnano 10,20). L’exploit di Andrea Vavassori sembra praticamente impossibile per gli esperti e le quote per le scommesse parlano chiaro, visto che si tratta addirittura di un pesante 13 (con dieci euro messi sul piatto se ne guadagnerebbero 130).

QUOTE SCOMMESSE SINNER-VAVASSORI

Quota vittoria Jannik Sinner: 1,02.

Quota vittoria Andrea Vavassori: 13.