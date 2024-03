Sinner-Dimitrov, tre i precedenti: un brutto ricordo e una sfida a Miami nel 2023…

L’ultimo atto dei Miami Open 2024 di tennis, per quanto concerne il torneo di singolare maschile, vedrà la sfida tra l’azzurro Jannik Sinner, testa di serie numero 2, ed il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 11 del tabellone: i due si scontreranno nella serata italiana di Pasqua, non prima delle ore 21.00.

Si tratterà del quarto confronto tra i due, e tra i tre precedenti uno si è giocato proprio a Miami. Andando con ordine, però, si può vedere come il più datato degli scontri diretti sorrise a Dimitrov, vittorioso in rimonta a Roma nel 2020, negli ottavi di finale, per 4-6 6-4 6-4.

A ribaltare nel complesso il bilancio dei precedenti, invece, sono stati gli ultimi due incroci, datati entrambi 2023: Jannik Sinner, infatti, vinse lo scorso anno proprio a Miami, nei sedicesimi, imponendosi in due set per 6-3 6-4, con l’azzurro che poi si spinse fino in finale.

L’ultima sfida, infine, risale al torneo ATP 500 di Pechino, quando nei quarti di finale, dopo due ore e mezza di battaglia sportiva l’azzurro piegò il bulgaro in tre set col punteggio di 6-4 3-6 6-2, andando poi a conquistare il titolo battendo in finale il russo Daniil Medvedev.

PRECEDENTI SINNER-DIMITROV (2-1 )

2023 Jannik Sinner Beijing Quarterfinal Outdoor Hard 64 36 62

2023 Jannik Sinner ATP Masters 1000 Miami Round of 32 Outdoor Hard 63 64

2020 Grigor Dimitrov ATP Masters 1000 Rome Round of 16 Outdoor Clay 46 64 64