Sinner a una vittoria dal sorpasso su Alcaraz! N.2 del ranking ATP nel mirino

Risvolti molto interessanti ci sono per Jannik Sinner. L’altoatesino ha nettamente sconfitto nella semifinale del Masters1000 di Miami il russo Daniil Medvedev (n.4 ATP) e ottenuto per la terza volta in carriera l’accesso alla Finale del prestigioso torneo nella Florida. Una partita dominata dal 22enne pusterese, capace di imporsi con il punteggio di 6-1 6-2.

Quali sono le conseguenze nella classifica mondiale? Prima della partita tra Sinner e il moscovita si era a conoscenza della sconfitta, a sorpresa, nei quarti di finale dello spagnolo Carlos Alcaraz (n.2 del mondo) per mano del bulgaro Grigor Dimitrov (n.11 virtuale). Un’eliminazione che potrebbe costare all’iberico la piazza d’onore nel ranking ATP.

Sinner, infatti, ha l’opportunità di scalzare Carlitos. Come? Vincere il torneo e portare a due i Masters1000 in carriera. Attualmente il nostro portacolori ha 8360 punti nella classifica mondiale, rispetto agli 8645 di Alcaraz. Con l’affermazione assoluta, Jannik si porterebbe a 8710, guadagnando il n.2, posizione che mai è stata raggiunta da alcun tennista italiano nella storia, a poco più di 1000 punti da Novak Djokovic.

Non resta che attendere l’esito della partita di domenica a Miami tra il classe 2001 del Bel Paese e vincente del confronto tra Dimitrov e il tedesco Alexander Zverev (n.5 ATP).

RANKING ATP AGGIORNATO

1 Novak Djoković SRB 9725

2 Carlos Alcaraz ESP 8645

3 Jannik Sinner ITA 8360

4 Daniil Medvedev RUS 7165

5 Alexander Zverev GER 5370

6 Andrey Rublev RUS 4890

7 4 Holger Rune DEN 3795

8 2 Casper Ruud NOR 3615

9 8 Hubert Hurkacz POL 3425

10 9 Alex de Minaur AUS 3355

11 3 Grigor Dimitrov BUL 3290