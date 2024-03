Sinner come i grandi: prime partite dei tornei per carburare, poi l’apice quando conta

Alzare il livello quando conta. Jannik Sinner sta imparando a gestire sempre di più le varie situazioni nel massimo circuito internazionale del tennis. La vittoria odierna nella semifinale del Masters1000 di Miami contro Daniil Medvedev (n.4 del ranking) ha molteplici significati. Il primo è sicuramente la conferma di uno status da tennista di altissimo profilo.

Un po’ come fatto in passato da Novak Djokovic, così Sinner sta ripercorrendo lo stesso modus operandi nel modo di affrontare i vari turni di un torneo. Successi senza rubare l’occhio, ma utili per acquisire confidenza con il contesto, forte del risultato positivo acquisito. In questo modo, arrivare alla stretta finale con la “cassetta degli attrezzi” adeguata.

E così, quando è venuto il momento di alzare il livello, Sinner l’ha fatto al cospetto di un avversario che ha rappresentato molto probabilmente il proprio turning-point. Sì, perché proprio a Miami un anno fa c’era stata l’ultima sconfitta subìta dal russo, la sesta in altrettanti match. Dopo quel confronto, sono seguiti quattro incroci e tutti vinti da Sinner, tra cui quello super prestigioso della Finale degli Australian Open.

C’era curiosità sul notare come sarebbe stata questa partita, perché vuoi o non vuoi, Jannik mai era riuscito a imporsi con margine nei confronti del moscovita. Ebbene, c’è stata la chiusura del cerchio, con un nettissimo 6-1 6-2 che per Medvedev è tra le peggiori sconfitte della sua carriera. Una lezione di tennis quella subita dall’italiano, ricordando altri pesanti ko del passato, ma non certo recente:

6-1 6-2 contro Dolgopolov (Tokyo 2017)

6-0 6-3 contro Gasquet (Montpellier 2018)

6-3 6-0 contro Nadal (Montreal 2019)

6-1 6-2 contro Sinner (Miami 2024)

Nei fatti parliamo del peggior passivo dal 2019 e questo la dice lunga sulla prestazione di Jannik, che ha raggiunto la sesta Finale degli ultimi nove tornei giocati, la 17ma della carriera, la 16ma sul cemento, la quarta in un Masters1000, la terza a Miami e la terza in questo magico 2024. A questo punto, resta compiere l’ultimo passo, in attesa di sapere chi sarà il rivale nell’atto conclusivo tra il bulgaro Grigor Dimitrov e il tedesco Alexander Zverev.

Vi sono altri numeri e statistiche che vi forniamo a descrivere il percorso compiuto da Sinner negli ultimi sette mesi.

21 VITTORIE E 1 SCONFITTA NEL 2024

41 VITTORIE E 3 SCONFITTE DOPO GLI US OPEN 2023

11 VITTORIE E 3 SCONFITTE CONTRO I TOP-5 NELLE ULTIME 52 SETTIMANE

