Short track, gli italiani iscritti alle singole gare individuali dei Mondiali: Arianna Fontana e Pietro Sighel al via in tutte le distanze

Il lungo percorso di avvicinamento ai Campionati Mondiali 2024 di short track si è ormai concluso e domani arriverà finalmente il momento di scendere sul ghiaccio di Rotterdam (Paesi Bassi) per la prima giornata della rassegna iridata. L’Italia si presenta all’appuntamento più importante della stagione con grandi ambizioni, anche se non mancano di certo alcune incognite.

Quest’oggi è stata pubblicata la composizione delle batterie di tutte le competizioni in programma, ufficializzando dunque automaticamente anche le scelte tecniche delle varie Nazionali. In chiave azzurra è arrivata la conferma della presenza di Arianna Fontana in tutte e tre le distanze individuali, mentre bisognerà attendere domani per capire se la fuoriclasse valtellinese prenderà parte anche alla staffetta femminile (mentre non dovrebbe partecipare alla mista).

In campo maschile i riflettori sono puntati su Pietro Sighel, reduce dalla strepitosa tripletta dorata agli Europei di Danzica, che proverà a confermare o addirittura migliorare i fantastici risultati ottenuti nell’ultima edizione iridata di Seul (oro nei 500, argento nei 1500). Da seguire con attenzione anche Luca Spechenhauser, possibile outsider nei 1000 e nei 1500 metri.

Obiettivo Finale molto complicato ma non impossibile per Chiara Betti nei 500, Elisa Confortola nei 1000, Arianna Sighel e Gloria Ioriatti nei 1500 metri, oltre che per Thomas Nadalini tra gli uomini sulla distanza più breve. Discorso a parte per le staffette, che devono mettere nel mirino la qualificazione all’atto conclusivo per poi giocarsi le medaglie.

ISCRIZIONI ITALIANI GARE INDIVIDUALI MONDIALI SHORT TRACK

500 metri femminili: Arianna Fontana, Arianna Sighel, Chiara Betti.

1000 metri femminili: Arianna Fontana, Elisa Confortola.

1500 metri femminili: Arianna Fontana, Arianna Sighel, Gloria Ioriatti.

500 metri maschili: Pietro Sighel, Thomas Nadalini.

1000 metri maschili: Pietro Sighel, Luca Spechenhauser.

1500 metri maschili: Pietro Sighel, Luca Spechenhauser.