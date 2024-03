Sci freestyle, Flora Tabanelli si conferma Campionessa del Mondo juniores: splendido sigillo a Livigno

Flora Tabanelli si è confermata Campionessa del Mondo juniores di Big Air, disciplina dello sci freestyle. La sedicenne emiliana ha giganteggiato a Livigno (in provincia di Sondrio), difendendo il titolo iridato giovanile che aveva conquistato a inizio settembre sulle nevi neozelandesi di Cardrona. L’azzurra dell’Esercito è stata semplicemente impeccabile di fronte al proprio pubblico, riuscendo anche a domare il forte vento che ha costretto la giuria a optare per la finale diretta e che ha portato anche a diverse interruzioni.

La Campionessa Olimpica giovanile ha trionfato con il perentorio punteggio di 91.00 ottenuto già in occasione della prima run, con cui ha surclassato la tedesca Muriel Mohr (86.66) e l’ucraina Maria Aniichyn (78.66), brava a lasciarsi alle spalle la canadese Avery Krumme (75.66) e la giapponese Kiho Sugawara (75.33). Nona l’altra azzurra Maria Gasslitter (63.66).

Flora Tabanelli archivia così una stagione semplicemente maiuscola, in cui ha fatto anche il proprio debutto in Coppa del Mondo salendo per ben due volte sul podio (terza a Pechino e Tignes) e firmando la doppietta dorata tra Big Air e slopestyle ai Giochi Olimpici Giovanili di Gangwon. Il mirino è ben puntato sulle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, dove davvero si potrà sognare in grande considerando l’enorme talento della nostra portacolori.